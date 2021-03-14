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宮鬥新劇「德妃傳」？ 女主角來自「甄嬛傳」

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷等主演的宮鬥劇「甄嬛傳」當年暴紅，該原著作者近日完成「德妃傳」劇本，格外引人關注。(取材自豆瓣電影)
孫儷等主演的宮鬥劇「甄嬛傳」當年暴紅，該原著作者近日完成「德妃傳」劇本，格外引人關注。(取材自豆瓣電影)

又有宮鬥劇？風靡亞洲的中國宮鬥劇「甄嬛傳」改編自中國名作家流瀲紫的網路小說「后宮·甄嬛傳」，有網友日前公開流瀲紫在朋友圈的貼文，她透露已完成第三套編劇作品「德妃傳」劇本終稿，女主角是「甄嬛傳」中的太后烏雅氏，隆科多是重要配角。

2011年，由孫儷、陳建斌、蔡少芬等主演的宮鬥劇「甄嬛傳」風靡亞洲，獲得一致好評，不止孫儷憑藉該劇暴紅，蔡少芬也因此打開大陸市場，而劇中的「華妃」蔣欣也人氣急升，「浣碧」藍盈瑩、「文鴛」唐藝昕、「方淳意」譚松韻等都以該劇在演藝圈嶄露頭角，可見「甄嬛傳」的影響力。

香港01報導，流瀲紫表示，年少憑「甄嬛傳」出名，隨後寫了「如懿傳」，雖然口碑兩極分化，但一切的好評與差評都坦然接受，並稱「德妃傳」是一場新的開始，也是自己的心血，希望令大家滿意。

然而，流瀲紫側重描寫的男配角「隆科多」卻惹怒不少女網友，因為歷史上的隆科多是一個寵妾滅妻的「渣男」。這樣的人被流瀲紫形容為「少年權臣，意氣風發，卻是一生相思不得，毒酒斷腸」。

另一方面，在「甄嬛傳」中，將烏雅氏與隆科多變成了青梅竹馬的關係，最後烏雅氏用毒酒殺害了隆科多，但歷史上並無記載兩人有私情，因此網友擔心「德妃傳」會更改歷史，難以接受。

此外，由於大陸限拍宮鬥劇，「延禧攻略」、「如懿傳」在去年都突然於網路平台下架，所以不知道該劇會以何種類型出現，不過由故事背景來看，女主角應該不會是太年輕的演員。

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