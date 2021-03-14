火鍋店生意火爆 陳赫為愛女砸逾萬元買玩具

陳赫曬出女兒和她的新玩具近照。(取材自微博)

陳赫疼女兒，買起玩具來不手軟。他日前在某社交平台上更新一則動態，曬出了一組女兒的近照，配文稱「這也太可愛了～」引發網友熱議。因為照片中，陳赫女兒旁邊的巨型玩具價格不便宜，在官網上的售價高達人民幣五位數。

貓眼娛樂報導，圖中陳赫的小女兒打扮的很是休閒，身穿著白色的馬甲上衣，下身是黑色緊身褲，腳上還套著粉色的襪子，頭上紮著一個小揪揪，正蹲在一個和她差不多高的玩具面前摸索著，捲起來的袖子讓她露出了肉嘟嘟的小胳膊，看起來十分可愛。

另一張圖中，陳赫的大女兒安安則蹲在這個大大的玩具一旁，臉上露出了大大的笑容，雖然五官被打碼，但還是能夠看出陳赫大女兒長得很是好看，臉型幾乎遺傳了媽媽張子萱。

而這個被稱為「地球女兒」的巨型玩具的價格也是不便宜，在官網上的售價高達五位數，不過網友表示因為太貴，銷量並不是太好。

如今的陳赫除了當演員以外，還發展了不少副業，其中他的火鍋店就做得很不錯，因為有明星效應的原因，陳赫的火鍋店幾乎開到哪裡都是人氣爆棚。

不過也有網友吐槽陳赫火鍋店的服務態度，稱「吃個飯吃出了卑微感！吃一次刷新一次三觀」，不少網友也都紛紛附和，稱再也不會去陳赫的火鍋店。