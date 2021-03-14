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認不出張小斐 范丞丞：照片沒拍出真實美貌

娛樂新聞組／綜合報導
范丞丞沒認出張小斐(圖)，一度引發眾人爆笑。(取材自微博)
范丞丞沒認出張小斐(圖)，一度引發眾人爆笑。(取材自微博)

大陸男星范丞丞日前在綜藝「王牌對王牌」中，看著張小斐的舊照卻沒認出來，在隊友的小聲提示下為了糊弄過關，說這是「張偉」，被導演賈玲親自質問：「你不是包場了嗎！」范丞丞日前發微博回應沒認出張小斐，他解釋稱，「照片沒拍出小斐姐真實美貌！」

新浪娛樂報導，由賈玲自導自演，張小斐、沈騰等人主演的電影「你好，李煥英」累計票房躋身全球影史票房前90名。張小斐也一夜之間暴紅。

不過，近日在綜藝節目「王牌對王牌」的遊戲環節中，范丞丞看著昔日張小斐的美照，卻沒能認出來，在隊友的小聲提醒之下，為了矇混過關，竟然直接說出這是「張偉」，引發全場爆笑。

賈玲在此時也再次的神補刀，親自質問：「你不是包場了嗎！」對於這件事情也瞬間登上了微博熱搜榜。范丞丞之後也對此作出了回應，轉發視訊內容並表示，「照片沒拍出小斐姐真實美貌！！一場不行我就我再去包一場！」不僅如此，范丞丞也還直接關注了張小斐的微博。

不久，張小斐也回應了范丞丞，轉發了他的微博動態，並配文：「沒事丞丞，那張照片我都以為是張偉..蕊，另外什麼包不包場的..行。」還曬出了一張自己的表情包，一如既往的幽默風趣。

范丞丞(圖)沒認出張小斐，一度引發眾人爆笑。(取材自微博)
范丞丞(圖)沒認出張小斐，一度引發眾人爆笑。(取材自微博)

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