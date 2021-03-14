王子文相親節目上自爆未婚當媽 兒子已經7歲了

王子文坦承自己未婚，卻有個七歲的兒子。她並PO出和兒子的合照。(取材自微博)

大陸女星王子文日前在相親節目「怦然再心動」中，對男嘉賓承認自己確實有個小孩，並坦然說出兒子已經七歲大，也承認自己並未曾結過婚，引爆網路熱議。隨後她在微博 曬出和兒子的同框合影，深情喊話：「豆芽，媽媽愛你。」

網易娛樂報導，以電視劇「歡樂頌」走紅後，王子文曾多次被拍到帶小孩出門，疑似隱婚生子，但她沒有回應。近日，她參加戀愛綜藝節目和小鮮肉搭配，否認結婚，稱「觀眾以為我已婚，其實我沒結婚」。沒想到，突然承認有孩子了，還聊了孩子的相處日常。

ETtoday報導，王子文在節目中跟美國 華僑吳永恩約會，因為對這個男生有好感，在第二次見面時，決定從實說出自己過去的感情狀況。她承認，第一段戀愛談了四年，當時跟交往對象多次分合，最後實在受傷太重，才斷然從成都到北京 發展，但性格上還是受到很大影響，不再像以前一樣熱情。

王子文承認自己確實有個孩子之後，男嘉賓吳永恩的反應是給她擁抱，安慰她「我很在乎你，關心你」，表示自己不會因為孩子而覺得王子文和自己之前認識的她有什麼不同，並不介意孩子的存在。

節目播出後，王子文的告白立刻引發熱議，由於她在前幾集中才說過「我沒結婚」，顯然是一直低調地當單親媽媽，讓觀眾都大呼意想不到。而她也主動在微博PO出母子合照，跟兒子一起擺出俏皮姿勢，溫馨喊話：「豆芽，媽媽愛你。」網友也力挺「姐姐好勇敢」、「希望妳以後更加放鬆快樂的生活」。

網易娛樂報導，在王子文公開有子後，其經紀人也在朋友圈發文祝福：「這位帥氣的小男生叫豆芽，子文最親的寶貝兒子。大家其實也早都知道，但還是很開心今晚能公開和大家分享這個消息。這些年子文一直和豆芽還有她媽三人生活在一起，她一直在努力拍戲養家，日子過得也很開心。希望豆芽好好成長，他媽媽是一個特別勇敢的女性，值得他驕傲一輩子。」