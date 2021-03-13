林俊傑隔離開直播曝光2廳豪宅 王嘉爾：廁所跟我家一樣大

林俊傑剛從新加坡返台隔離。（取材自臉書）

林俊傑（JJ）從新加坡 老家返台後，目前正在台北自家住所隔離中，日前他無預警在Instagram開直播，和粉絲分享隔離生活，還邀請也在隔離的好友王嘉爾加入暢聊。王嘉爾不斷驚呼JJ的家又大又漂亮，於是JJ趁機領著王嘉爾與12萬多觀看直播粉絲瀏覽客廳，連韓星鄭容和都加入這趟「看房之旅」。

JJ先介紹著自家客廳，王嘉爾驚訝地以英文說：「這是你家？」當眼光掃到他家竟還有一台大型電玩機台，王嘉爾表情超吃驚：「你家到底有多大，才能放得下這台？」笑虧：「你家廁所可能跟我家一樣大」、「你朋友去會迷路嗎？」讓JJ不禁大笑。

林俊傑難得開放自家客廳跟粉絲分享。（取材自Instagram） 正在隔離的林俊傑(上圖)與王嘉爾(下圖)透過直播分享近況。（取材自Instagram）

其實透過JJ的鏡頭，只見他家的客廳幾乎是兩廳打通，整體色調則為米白色、大理石等簡約色調，王嘉爾又是驚嘆：「這是客廳旁的另一個客廳嗎？」JJ大笑，解釋其實都是同一個空間，他透露有時會在客廳一側開會，另一邊則是他和朋友玩樂的地方，如玩狼人殺或桌遊等。

據了解，JJ近年在台投資 不少房產，除了曾在大安區以6300萬元（台幣，下同，約223萬美元）買房，2014又砸約1億元（約354萬美元）在內湖買下80坪豪宅，2019年再度購入兩戶200坪的豪宅，花費約4億元（約1417萬美元）。