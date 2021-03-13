表白失敗成密友 黃曉明連11年為趙薇慶生

黃曉明自爆曾多次表白趙薇，但是都遭到拒絕。（取材自微博）

演員黃曉明12日在趙薇 的微博為她慶生，引發了網友們的熱議；這也是黃曉明連續11年為好朋友慶祝生日，前幾年甚至會發文以及合照，兩個人多年來一直保持著很好的友誼，經常一起聚會。

貓眼娛樂報導，黃曉明與趙薇的「神仙友情」讓網友羨慕不已，不過關於黃曉明與趙薇的緋聞也是不斷。二人曾同為北電表演系學生，黃曉明更是在採訪中自曝對趙薇是一見鍾情，喜歡對方很多年，並且多次表白趙薇，但是都遭到拒絕，最後以單戀收場。

黃曉明自爆曾多次表白趙薇，但是都遭到拒絕。（取材自微博）

不過，兩人的關係沒有因為黃曉明的告白失敗而疏遠，二人還一起出演了不少影視劇、同上綜藝節目；甚至據爆料，黃曉明與Angelababy（楊穎）結婚時，趙薇更包了200萬元人民幣（約30萬美元）的禮金，可見二人的關係有多好。

如今兩個人的發展同樣很好，黃曉明前不久才憑藉「烈火英雄」拿下了第35屆百花獎最佳男主角與第33屆金雞獎最佳男主角，隨後播出的民國傳奇劇「鬢邊不是海棠紅」再獲好評。

趙薇則在月初才殺青新劇「學區 房」，與秦昊、王鷗等起合作，此前還參加了導演 選角真人秀節目「演員請就位第二季」，在其中擔任導演導師，引發不少討論。