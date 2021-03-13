郎朗發福肚腩凸出手臂壯 被嘲：腰是吉娜的三倍

郎朗穿著睡衣睡褲上綜藝節目，被發現發福了不少。（取材自微博）

日前有網友在社交平台發布了一張鋼琴演奏家郎朗現身綜藝的動圖，並且配文問大家「郎朗現在是不是太胖了點」，還有人調侃說：「這腰怕不是吉娜的三倍了。」

貓眼娛樂報導，網友分享的動圖中，郎朗穿著睡衣睡褲，氣質慵懶，頭髮稀鬆，戴著黑框眼鏡的他看起來頗有宅男的味道，被網友質疑「發福到難以認出本人」；網友也批評郎朗的肩看起來很厚，整個人十分壯實，和藝術家有些不搭邊。

此外，儘管郎朗的睡衣十分寬鬆，仍難以遮擋住十分明顯的肚腩，肚腩兩旁的手臂也十分粗壯。

郎朗去年和妻子吉娜合影時還沒那麼明顯變胖。（取材自微博）

看到圖片後，網友們議論紛紛，不少人覺得郎朗現在這樣毫無藝術家的氣質，反而有些油膩的感覺；還有人調侃郎朗說：「這腰怕不是吉娜的三倍了。」但郎朗不是突然就變得如此粗壯的，他前陣子就已經有了發福的跡象，無論出席活動還是和家人聚會合照，都能明顯看到他凸起的肚腩，臉型也顯得圓潤。

和郎朗形成鮮明對比的是妻子吉娜。懷孕之前的吉娜經常因為螞蟻腰上熱搜，前不久吉娜產後調養完拍攝的一個廣告中，她身穿粉色的睡衣，身材恢復得非常不錯，比懷孕之前變得豐腴圓潤了一點。彈鋼琴時的她狀態也很在線，整個人看起來十分嬌嫩動人。