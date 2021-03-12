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Angelababy演技扶不起？劉天池無奈：修行在個人

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy的演技屢屢遭到質疑。（取材自微博）
Angelababy的演技屢屢遭到質疑。（取材自微博）

中國資深演員劉天池近日接受採訪，她回應曾經教過Angelababy演戲，但最後演技還是被認為沒長進，她表示：「我不是要去推卸責任。不過，師父領進門，修行在個人。我們引導、通過各種訓練把你打開，把你變成演員。但最終，你要通過這些工具和手段，把自己捏合成一個『人』，這個『人』就是『角色』。」

劉天池表示，演戲是「師父領進門，修行在個人」。（取材自微博）
劉天池表示，演戲是「師父領進門，修行在個人」。（取材自微博）

綜合媒體報導，劉天池在採訪中還表示，長得太漂亮的明星對演員這條路是有一定障礙的。「因為演員不單依託於漂亮。特別漂亮還是障礙。職業要求他生動鮮活、內心逗比，要有一些有趣的部分。」

眾所皆知，模特出身的Angelababy自出道以來，演技屢屢為外界詬病，當初她以甜美外型嶄露頭角，與黃曉明交往後憑藉著綜藝節目「奔跑吧兄弟」贏得廣泛關注，不過她在「狄仁傑之神都龍王」、「鬼吹燈之尋龍訣」、「孤芳不自賞」中演出都備受質疑，「瞪眼演技」更被外界狂吐槽。

而老戲骨劉天池曾在中央戲劇學院任教20年，又因「演員的誕生」等綜藝被大眾熟知。門下子弟不計其數，比如唐嫣、文章、白百何，甚至倪妮早年在「金陵十三釵」中的驚艷首秀也是由她調教出來的。

對於表演與如何成就一名好演員，劉天池說「人貴在有自知之明，打鐵還需自身硬，別被外界各種各樣的繁雜打亂腳步。」她也坦承，出於老師這個身分，對年輕人相對寬容。

中國 白百何

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