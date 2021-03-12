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被拍了…毛曉彤、楊玏遭真的在一起了？

娛樂新聞組／綜合報導
楊玏和毛曉彤再度傳出緋聞。（取材自微博）
楊玏和毛曉彤再度傳出緋聞。（取材自微博）

一再傳出緋聞的毛曉彤與楊玏戀情疑似曝光，有媒體秀出出一組毛曉彤與楊玏一起吃飯的照片，引發網友熱議，有人表示震驚，也有人猜測兩人是否真的在一起了。但當事人卻分別透過工作室發文澄清。

鳳凰網報導，根據爆料，當天楊玏本來是有一個飯局的，他帶著幾位工作人員一起出門吃飯，而到了凌晨，楊玏又再次現身，奔赴下一場飯局。據悉，楊玏的這第二場飯局是與張萌夫婦、賈乃亮、童瑤、王凱等人一起的，其中還包括他的「緋聞女友」毛曉彤。只不過楊玏與毛曉彤兩人並未同框，吃飯結束後，楊玏先與張萌夫婦告別後離開，等他走後，毛曉彤才出現。

毛曉彤工作室首先在11日晚發文，貼出了一個「假」，外界解讀是為最新緋聞闢謠。男方工作室隨後也發文：「小楊希望常以作品與大家交流，而非將朋友間的見面聚會呈為大眾談資。請停止不實揣測給雙方友誼帶來的困擾。是好搭檔好朋友，謝謝關注。」

另據網易娛樂報導，楊玏和毛曉彤的緋聞已經傳了有一段時間了，在2月份的時候，兩人被發現疑似用的是情侶頭像。還有爆料稱，楊玏的父親楊立新對毛曉彤很滿意，並幫忙牽線「喬家的兒女」這部電視劇。毛曉彤曾在電視劇「三十而已」裡和楊玏演夫妻，楊立新在該劇中也有戲份，雖然扮演的是童瑤的父親，但既然在同一個劇組，和毛曉彤應該也會有不少往來，因此許多網友都覺得這份爆料真實性很高。

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