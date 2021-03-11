錄綜藝意外傷臉 21歲大陸男星險毀容

夏之光憑藉帥氣外型圈粉不少，圖為網路流傳出他的受傷照，可見眼睛周圍、鼻樑都有血痕。(取材自微博)

演藝圈又傳意外！大陸21歲男星夏之光日前在錄製綜藝節目的過程中發生意外，右臉大範圍受傷，消息曝光後讓粉絲擔心不已。

貓眼娛樂報導，夏之光與團員們在廢舊工廠錄影，現場環境複雜，夏之光受傷時情況危機，如果晚送醫後果不堪設想。他的後援會表示粉絲們在得知夏之光受傷之後便第一時間想要與公司取得聯繫，但並沒有得到公司的回應。所以後援會要求夏之光所在的公司哇唧唧哇對此件事做出回應，並且對這個行為公開道歉。

有粉絲回應表示，「廢棄大工廠，沒有學醫也看過電視劇吧，太無語了，受傷不去送醫院，哇唧唧哇倒閉吧」對夏之光經紀公司的做法非常不滿。

還有不少粉絲急壞了，紛紛留言「臉蛋是藝人的生命，千萬不能有事啊」、「拜託公司好好保護藝人好嗎」，引發熱議。

夏之光因參加綜藝節目「燃燒吧少年」取得了很好的成績，因此成功以組合成員的身分出道，此後他相繼出演了「哦！我的皇帝陛下」、「九千米的愛情」等劇，憑藉帥氣的外表獲得了很多粉絲的喜愛。

截至目前為止，夏之光所處的公司還沒有做出回應。不過，夏之光稍早現身微博 更新近況，坦言受傷的時候已經有在第一時間消毒，更安撫粉絲自己沒事，並以「一個不小心遇到了荊棘的男生，戰勝它時不小心劃到了臉」逗趣的方式形容，一番安慰的話語公開後才讓大批歌迷安心。

夏之光以帥氣、精緻的五官圈粉不少，據悉，他是從男子演唱組合X玖少年團及R1SE成員，在隊內擔任主領舞。他於2015年參加浙江衛視才藝養成節目「燃燒吧少年」，後以X玖少年團成員身分正式出道。

他並於2019年參加偶像男團競演養成類真人秀「創造營2019」，為眾人所知。