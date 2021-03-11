還珠格格翻拍 選角公告沒有金鎖

「還珠格格」又傳出將要翻拍，圖為2011年的「新還珠格格」。(取材自微博)

知名電視連續劇「還珠格格」即將翻拍，從備案列表來看，劇名也將改為「還珠之有一個姑娘」，預計38集。根據羊城晚報報導，該劇的主角及其人設與前三部基本一致，小燕子是離經叛道小錦鯉；五阿哥永琪是才情兼備皇二代；紫薇是大明湖畔女學霸；爾康是英姿勃發文武漢；晴兒是聰穎機智精算師；蕭劍是俠骨柔情亡劍客。但該選角公告中不見「金鎖」一角。

「還珠格格」是依據瓊瑤同名小說 改編。第一部於1998年播出，第二部於1999年播出，第三部於2003年播出。前兩部由趙薇、林心如 、蘇有朋等人主演，第三部由黃奕、古巨基、馬伊琍 等人主演。

2011年，「還珠格格」被翻拍為「新還珠格格，該劇綜合了前三部的劇情，由青年演員李晟、海陸等人主演，但其影響力遠不及前作。

據報導，另一部曾經大火的電視劇「歡樂頌」第三季也傳出有了新進展。

知情人士透露，歡樂頌第三季的主演將會迎來大換血，原來的「歡樂頌五美」劉濤、蔣欣、王子文、楊紫和喬欣將全部被替換，改由楊采鈺、江疏影、李晟、周冬雨和張小斐五個人主演。

其中楊采鈺將飾演原先由劉濤飾演的安迪，江疏影飾演原先由蔣欣飾演的樊勝美，李晟將飾演原先王子文飾演的曲筱綃，周冬雨將飾演原先楊紫飾演的邱瑩瑩，而張小斐則飾演原先由喬欣飾演的關雎爾。