謝霆鋒「不能忍受女人出軌」網友點名她們

謝霆鋒自曝「不能接受女人出軌」，被網友臆測意有所指張柏芝與王菲。（取材自微博）

謝霆鋒 與張柏芝 2011年離婚，結束兩人5年婚姻，之後謝霆鋒與王菲 世紀復合，兩人低調交往至今。據鏡週刊報導，最近他上對岸直播一姐薇婭的直播間當嘉賓，兩人聊到處女座話題，謝霆鋒主動爆出「不能忍受女人出軌」，馬上讓網友懷疑他意有所指自己的前後兩位伴侶。

據報導，聽到謝霆鋒突然自挖瘡疤，平時伶牙俐齒的薇婭也一下愣住，忙喊自己的丈夫來救場。當時外傳鋒芝婚變導火線是2008年陳冠希「艷照門」事件爆發，張柏芝捲入其中，當時謝霆鋒沒有怪責張柏芝，但對她2010年在機上偶遇陳冠希，兩人還拍了合照一事相當在意，才造成婚姻破裂。而張柏芝離婚後也屢屢爆出謝霆鋒不顧家、不顧小孩等負面新聞，這樣的婚姻走下去也難。

網友也認為謝霆鋒這句話也有講給王菲聽的意思，兩人2014年復合後愛得低調，甚少被捕捉到同框照，但這一兩年王菲身邊出現一名從歌迷變成好友的小鮮肉Ryan，與馬雲唱K、與女兒李嫣上沙龍、欣賞音樂節表演等行程都有他陪在身邊。

外傳王菲與謝霆鋒早已分手，但謝霆鋒的經紀公司再三闢謠兩人仍保持交往關係，因此謝霆鋒這番話究竟是不是講給這兩位曾經愛過的女人聽，只有他自己知道了。

有網友直指謝霆鋒「應該是在說前妻張柏芝吧！」，也有人說，「怎感覺這話是說給王和那個小鮮肉聽的」，還有人說，「氣氛突然變得好尷尬」。不過也有網友出來緩頰，認為謝霆鋒只是在隨口聊天，並沒有暗示什麼，「大家還是別想太多了」。