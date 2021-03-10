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「第十一回」… 周迅狂賞巴掌 竇靖童頭甩180度

娛樂新聞組／綜合報導
竇靖童(左)被周迅(右)狠摔巴掌。（取材自微博）
竇靖童(左)被周迅(右)狠摔巴掌。（取材自微博）

影后周迅近期接連推出新作品，她與「後宮甄嬛傳」的皇帝陳建斌合作新片「第十一回」，周迅與她的忘年之交竇靖童在片中飾演母女。不過兩人在拍賞巴掌戲時，竇靖童則直言，她的臉有點刻意的感覺，導致周迅賞巴掌不自然，竇靖童還要周迅多賞幾巴掌，希望呈現真實的效果。結果竇靖童被打了六次之多，且力道強勁，頭往後甩180度。

香港01報導，周迅同王菲的女兒竇靖童一向關係密切，兩人合作的電影「第十一回」即將於下個月上映，在戲中飾演母女，備受矚目。而竇靖童被周迅狠搧巴掌一幕立刻成為熱議焦點。

中國時報報導，在電影「第十一回」釋出的花絮中，飾演母女的周迅和竇靖童，在拍母女爭吵戲時，周迅氣得賞竇靖童一巴掌。不過竇靖童直言，「剛剛我的臉是有點刻意的感覺」，並要求周迅再多賞自己幾巴掌。

據報導，周迅和竇靖童討論角度、培養情緒後，周迅一開拍就用力賞竇靖童一巴掌，打在竇靖童臉上「啪」一聲超響亮，敬業的竇靖童忍痛被打了好幾次。

ETtoday報導，竇靖童一共被打了六次之多，且力道強勁，她被打到頭往後甩180度，幅度也相當大。

而當導演一喊卡，周迅就心疼地上前安慰，她一臉不捨地撫摸著竇靖童的臉頰。電影官方微博留言大讚周迅和竇靖童：「為兩位老師點讚」。

其實不只周迅賞竇靖童的拍片花絮，電影日前也釋出，周迅挺著假孕肚、猛力衝撞對手演員的花絮，周迅有如包租婆，霸氣又剽悍。

周迅(左)和竇靖童(中)飾演母女。（取材自微博）
周迅(左)和竇靖童(中)飾演母女。（取材自微博）

電影 導演 中國

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