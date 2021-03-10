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張雨綺直播賣2904萬元人民幣鑽戒 秒殺

娛樂新聞組／綜合報導
張雨綺直播賣鑽戒。（視頻截圖）
張雨綺直播賣鑽戒。（視頻截圖）

中國女星張雨綺去年因為參加節目「乘風破浪的姐姐」而人氣急升，不但演藝事業更上一層樓，廣告代言更是一個接一個。近日她更成為珠寶品牌的代言人，日前作客「口紅一哥」李佳琦的直播間，賣出三隻十克拉以上的鑽石戒指，總值達2904萬元人民幣（約445萬美元）。

香港01報導，張雨綺曾在節目中分享護膚心得，各種貴婦護膚品令人驚歎，而她在買鑽石方面更深有研究，她曾從重量、形狀、切割、淨度等各專業角度分析，教大家買鑽石。張雨綺曾說，「我從來不會買一克拉以下的鑽石，因為一克拉以下的鑽石統稱為碎鑽，是不值錢的」，一番豪言掀起網友熱烈討論。

據報導，張雨綺近日與李佳琦在直播中首先介紹的是一隻10.26克拉、價值929萬元的鑽戒，令張雨綺愛不釋手，甚至笑言有衝動想買，而在正式開售不到十秒就賣出！之後他們再分別賣出一隻10.27克拉、價值799萬元及一隻10.18克拉、價值1176萬元的鑽戒，同樣是瞬間被搶購，相當犀利！

每日經濟新聞，在張雨綺出現之前，李佳琦直播間觀看數最高不到2000萬，張雨綺進入直播間後，帶動當晚全場直播觀看量破3000萬，遠超李佳琦日常帶貨關注度。

張雨綺對鑽石有研究。（取材自微博）
張雨綺對鑽石有研究。（取材自微博）

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