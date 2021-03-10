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「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

娛樂新聞組／綜合報導
周星馳與好搭檔吳孟達。（取材自豆瓣電影）
周星馳與好搭檔吳孟達。（取材自豆瓣電影）

2004年上映的「功夫」曾創下港產片票房紀錄，但近日「功夫2」卻登上微博熱搜。網友瘋傳「功夫2」定檔2022年上映，周星馳不單止擔任導演及編劇，還會親自擔任男主角，並緬懷吳孟達，連「豆瓣」及「貓眼電影」等權威網站都出現「功夫2」的頁面。

「功夫」令周星馳的名字紅遍全球，多年來影迷都十分期待續集出現，但一直都是傳聞，加上星爺近年已淡出幕前，要再續這部經典似乎相當困難。

但ETtoday報導，近日，周星馳的經典作品「功夫」續集「功夫2」在微博上流傳著即將上映的消息，一張橘色的電影海報中，畫上了他裸著上身的模樣，上面還寫著日期「2022年9月30日」，似乎確定了上映的日期，更傳出他為了紀念好友吳孟達的過世，將在片中演出紀念對方的內容。

不僅如此，更傳出周星馳為了提拔吳孟達的19歲小兒子吳韋倫，將讓他在「功夫2」軋上一腳，且片中將會以親自出演，種種消息都引起大批影迷關注，紛紛留言「等了17年」、「當年『功夫』沒有達叔(吳孟達)很可惜，續集星爺緬懷達叔，應該會哭死吧」，引起熱議。

只不過，據網易娛樂向周星馳旗下電影公司星輝海外有限公司方面求證，對方回應「假的，都是謠言」，直接否認了「功夫2」上映的傳聞。澄清的消息一曝光後，依舊引起許多網友討論，「白高興一場了」、「可惜了，還想看星爺紀念達叔的」、「好久沒看到星爺演電影了，好失望」。

周星馳 電影 吳孟達

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