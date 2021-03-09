趙露思「有一手」 在台求學兼賣美食

趙露思曾經在台灣求學。（取材自微博）

大陸女星趙露思曾赴台灣 就讀彰化明道大學，緯來戲劇台訪問曾經教過她的賴老師，老師對她的印象很深刻，特別是她求學期間還擔任時尚科系的模特兒協助走秀，甚至很有投資 頭腦，還投資學校的美食 街攤位。

趙露思在台求學時是就讀明道大學時尚造型系，常得往自己臉上化妝，當時，她選讀的是國際學位，得在台灣讀2年、美國西雅圖讀2年。趙露思尚未出道前，就很愛拍照上傳，儼然是小網紅，與她相處時間很多的賴老師對她印象很深刻，她說，趙露思來台念書時，目標就很明確，未來要走演藝之路，所以很用心經營自己，隨時等待機會，做造型也很投入，還成為時尚系走秀的模特兒留下珍貴記憶。

在台念書期間不免想念家鄉味，趙露思是四川人，喜歡吃辣，為了一飽家鄉味，還常常自己動手做四川料理，除了自己品嘗也嘉惠同學，大受好評後乾脆在學校美食街經營一個攤位賣餛飩，每天早上還會親自去北斗市場挑豬肉，豬販老闆看她可愛也常會留下上選豬肉給她，老師們也訂了好幾次餛飩，老師打趣說，不知道是不是特別優待老師，趙露思包的餛飩都特別大顆。

趙露思在「三千鴉殺」中是鄭業成飾演的神仙「九雲大人」最愛的小侍女，有事沒事都要把她「帶著走」，寵愛她到最高點。劇中趙露思不小心劃傷臉，九雲上仙就送她一盒除疤膏，但前提是得在臉上畫上烏龜才能消滅疤痕，相當逗趣。