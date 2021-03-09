吳孟達公祭當日 「老搭檔」趙美寶腸癌走了

趙美寶曾和吳孟達合作過。（取材自微博）

港星吳孟達 上月27日因肝癌病逝，7日舉辦公祭，昔日黃金搭擋周星馳、劉德華都來送最後一程，想不到，曾和吳孟達合作過的資深藝人趙美寶也在7日逝世，巧合令人不勝唏噓。

綜合媒體報導，趙美寶2年前罹患腸癌，今年過年才說沒事，不料趙美寶於7日下午3時45分在屯門醫院逝世。趙美寶被圈內人稱「寶姑」，早期演過不少電影 ，和吳孟達合作過「香港艾曼妞」，80年代起加入電影投資 行列，並擔任經理人，力捧旗下藝人「金牌綠葉」魯振順，近年她投資抗毒電影「毒禍」系列，其中「毒禍2」由廖啟智、江美儀演出。

據了解，趙美寶兩年前就患上了腸癌，過年期間身體已經每況愈下，不過她一直保持低調沒有宣揚，最終敵不過病魔而離世。

香港女演員黃夏蕙，以及被稱為肥子賢的劉錫賢等明星，都是趙美寶多年的好友。劉錫賢透露，趙美寶晚年一直熱心慈善，多次邀請他參加慈善活動，但疫情後兩人一直沒有機會見面。劉錫賢說，寶姑以前經常打電話問候他，去年情況很嚴重，兩人只見過幾面，但總是打電話。

「我知道她有癌症，但沒想到她會這麼突然走了；最近有很多壞消息，我媽媽去了，大哥（吳孟達）和寶姑也去了，這些消息真讓我心疼。但是，我知道寶姑走得很安詳，沒有痛苦。」劉錫賢說。

吳孟達小兒子透露爸爸臨終前的遺願是「好好照顧媽媽」。（取材自微博）

達叔遺願：要兒好好照顧媽媽

此外，吳孟達遺體被送往柴灣哥連臣角火葬場火化，家人到場送他最後一程。吳孟達兒子吳韋侖在接受採訪時，透露爸爸臨終前的遺願是「好好照顧媽媽」，他還表示自己和爸爸在一起的時間很多，雖然達叔很忙，但也會抽時間陪伴家人。