洪金寶近況曝光 拄拐杖現身開鏡 「小跑步」上台

洪金寶出席新電影開鏡儀式，看起來狀況不錯。(取材自鳳凰網)

港星洪金寶近來因為身體長期耗損，在2017年接受膝蓋手術後，就鮮少再公開露面，他8日出席將軋上一角的電影 「邊緣行者」開鏡儀式，精神狀態看來不錯。

綜合媒體報導，洪金寶雖然拄著拐杖到場，但被叫到名字的時候幾乎是用小跑上台，笑說「沒想過這麼快就叫我」。他也對媒體開玩笑說，這次拍戲雖然有「動作」，但不是在電影裡，而是在鏡頭外，就是「吃飯」，依然維持搞笑本色。

68歲的洪金寶和小13歲嬌妻高麗虹合照，兩人站姿親密，只是洪金寶一頭花白頭髮，而嬌妻則一頭利落短髮，再加上身材差距懸殊，一個身材肥胖 ，一個麵條似少女，則兩人的形象則更似父女。

洪金寶坦言，這次戲分不重，只是客串，拍攝時間也僅需要1天，但還是覺得很有意義。尤其最近香港 UA戲院剛宣布結業，他很高興還能為電影產業做出貢獻，大呼興奮又開心，如果同業繼續找他拍戲，也願意商量降低片酬，幫助香港電影業。

拍攝同一部電影的任賢齊也在微博發文，表示很高興能見到洪金寶，「入行第一次拍戲就與洪大哥合作，他真的氣場強大、教會我們後輩很多！多年後能有機會再相見合作，非常開心。」他PO出跟對方站在一起的照片，也笑說自己像「小學生見校長」。