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2香港老戲骨 好久不見！梁家仁、徐少強客串「山河令」

娛樂新聞組／綜合報導
電視劇「山河令」中出現梁家仁（見圖）、徐少強兩位香港老戲骨，讓觀眾好驚喜。（取材自微博）
電視劇「山河令」中出現梁家仁（見圖）、徐少強兩位香港老戲骨，讓觀眾好驚喜。（取材自微博）

大陸劇集「山河令」上月底開播，雖然屬於低成本製作，但在豆瓣評分有8.6之高，勝過「陳情令」的7.7分，成為目前「雙男主陸劇」最高評價的一部，而兩位小鮮肉男主角張哲瀚、龔俊人氣更直逼一線藝人。

香港01報導，「山河令」故事內容圍繞2位男主角浪迹天涯，後捲入江湖鬥爭，兩位男主角不時油腔滑調互撩，加上肢體接觸，為觀眾帶來不少驚喜。

不過，更驚喜的是劇中原來有兩位久未在香港露面的老戲骨，梁家仁及徐少強。兩人在首集已經出場，徐少強飾演畢長風，因要脫離組織「天窗」，而被執行七竅三秋釘的懲罰；至於梁家仁所飾演的無名侍衛，雖然加起來對白不到十句，但形神俱備，有當年「天龍八部」中扮演喬峰一樣的大俠丰采。

72歲的梁家仁，早年參演不少TVB劇集，當中包括「孖仔孖心肝」、「卡拉屋企」、「闔府統請」，而電影方面，在「唐伯虎點秋香」中對著周星馳的一句「你就是華府低等下人，9527是你終身代號！」更令人記憶猶新。唯近年梁家仁轉戰大陸，加上大多時間弄孫為樂，所以甚少在香港看到他的演出。

徐少強客串電視劇「山河令」。（取材自微博）
徐少強客串電視劇「山河令」。（取材自微博）

至於70年代演過不少大俠角色的徐少強，自04年前再娶比他年輕30年的大陸舞蹈演員後，事業重心已轉移大陸，與雪梨所生的一對兒女只靠電話維繫感情。早年曾有消息指徐少強背住太太搭上大陸艷星羅雲琦，但事後徐少強即跟對方畫清界線。徐少強雖已年屆70，但劇中飾演畢長風，英氣大足，大俠味不減當年。

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