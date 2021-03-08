周一圍互動章子怡超甜蜜 揭露親密戲：火花來真的

章子怡(左)與周一圍在「上陽賦」中的親密互動相當自然。（取材自微博）

女星章子怡首部電視劇「上陽賦」播出以來備受關注，劇中她與男主角周一圍的甜蜜互動最讓觀眾津津樂道。周一圍受訪時也爆料，兩人互動看起來自然，是因為都是現場直接碰撞出的火花，「我們經常給對方出難題，好玩就在這兒」；他還虧戲中霸氣的王妃章子怡，戲外其實也有「傻白甜」的一面。

「上」劇從開播以來就話題不斷，出道已18年的周一圍也因在劇中飾演「蕭綦」一角暴紅，吸引許多「野生王妃」粉絲；被問到劇中有多場脫章子怡衣服的戲碼，被虧「很會」，周一圍先是羞笑直呼：「很會是什麼意思？」接著解釋，一場戲的成功，是多方面的配合，自己不會貪功。

對於暴紅，周一圍受訪時謙稱：「我只是我，大家看到的我都是心中的想像。」並表示很能體會「蕭綦」的「隱忍」，「很多事情解釋不通，就堅定按照自己心中認定的去做就好了，榮也隨他、辱也隨他，別人怎麼看是別人的眼光，不用自己折磨自己。」

此外，章子怡劇中一舉一動也受網友討論，包括她的服裝造型，雖曾被虧花色像長頸鹿、糖果紙、花玉米，但全劇共83套華服都是精心打造，「阿嫵（章子怡劇中角色乳名）的衣櫥」讓觀眾目不暇給。

章子怡「上」劇中的造型指導，由知名電影 美術指導及服裝設計師張叔平親自操刀，章子怡都稱他「阿叔」，兩人從「2046」、「一代宗師」即合作，「他也剪輯過我的很多電影，阿叔對我是非常的了解，我也很信任阿叔，所以在我們合作的過程當中是非常順利的，他是無可替代的。」並形容「上」劇的造型，「沒有那麼繁瑣，是走簡單大方。不論是顏色搭配、服裝的結構及髮飾的配合、手飾的配合，簡單裡面體現出細節。」