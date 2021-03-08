吳孟達喪禮 吳君如親赴弔唁、周潤發送花籃哀悼

吳君如現身吳孟達的靈堂。（取材自微博）

港星吳孟達 早前因肝癌病逝，喪禮7日在紅磡世界殯儀館地下敬禮堂設靈。許多圈內朋友到場哀悼，無法到場者也送上花圈等致意，大半個香港 演藝圈都為他的離開感到不捨。

翁虹（中）無法親自到場，PO出和吳孟達合照追思。（取材自微博）

網易娛樂報導，女星吳君如曾與吳孟達合作「鹿鼎記」、「賭俠2」等經典影片，她當天現身靈堂，回憶與吳孟達合作的點滴，「他演過我爸爸，演過我三叔，也演過我表哥，現在來講，一夜都講不完。」她表示不知道吳孟達生病，直言很傷心很突然。

此外，包括周潤發、黎明、郭富城、古天樂、惠英紅、劉青雲與太太葛藹明、甄子丹夫婦、鄭裕玲、楊千嬅與老公丁子高、曾華倩、鄭少秋、陳百祥與太太黃杏秀、苑瓊丹、陳曉東等人，都送上花圈致意。

而女星翁虹雖無法親自到場，仍在社交平台發出一組與吳孟達的合照，悼念道：「因疫情關係和工作安排，無法親自回香港弔唁，只好聯同你昔日的台灣 合作小伙伴一起送上我們最真誠誠摯的心意！達哥我們永遠懷念你」。

照片中，吳孟達滿臉微笑，和藹可親，翁虹妝容精緻狀態好，兩人氣氛融洽；另一張照片是翁虹、鄭東樹、郝邵文一同給吳孟達送的花籃，上面寫著：「德藝雙馨，演藝泰斗吳孟達先生，主懷安息」。

另據港媒報導，吳孟達喪禮於下午5時半開放媒體前往拍攝，除了遺孀侯珊燕因悲傷過度未現身外，二弟吳利達、三弟吳鴻達、兒子吳韋侖、一對雙胞胎女兒均列席，親人們都神情嚴肅氣氛悲傷，葬禮約下午8時結束。