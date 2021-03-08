金馬影后消失5年 首談抑鬱原因「從小被教要聽話」

馬思純第一次公開談到患抑鬱症的主要原因。（取材自微博）

馬思純在2016年主演電影 「七月與安生」，並一舉拿下金馬影后，不過她之後卻淡出螢光幕長達五年，近日外界才知道她一直為抑鬱症所苦。近日馬思純在社交平台上分享一則與好姐妹談心的視頻，首談患病的主要原因，並罕見談及自己的初戀經歷。她也呼籲網友正視抑鬱症，接受它才能接受自己，積極看病做治療。

搜狐娛樂報導，馬思純在視頻中被問到的第一個問題是「妳覺得妳現在跟以往相比，戀愛觀上的變化是什麼？」馬思純表示，現在談戀愛學會了「愛自己更多一些，有脾氣就要發出來」。馬思純坦誠以前的自己是一個很乖的女孩，很害怕人和事，不敢對別人生氣，怕別人難過、感到麻煩，更怕別人不喜歡自己等各種問題。

馬思純，直言自己的個性形成與自己家庭教育 有關，她從小就被教育要懂事，讓別人，聽到最多的話就是「要聽話」，不能自我。因此導致了馬思純在與人相處時總是謙讓對方、事事以別人為中心，自己生病了很久而不自知。

最後馬思純不忘給出建議，像是千萬不要固執覺得自己都是對的，抑鬱是一種病，和其他的病沒有任何的區別，包括身邊人也不要把它特殊化，「去看醫生，然後吃藥是最好的一個選擇，正視它，接受它，你才能接受你自己」。