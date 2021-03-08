我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

金馬影后消失5年 首談抑鬱原因「從小被教要聽話」

娛樂新聞組／綜合報導
馬思純第一次公開談到患抑鬱症的主要原因。（取材自微博）
馬思純第一次公開談到患抑鬱症的主要原因。（取材自微博）

馬思純在2016年主演電影「七月與安生」，並一舉拿下金馬影后，不過她之後卻淡出螢光幕長達五年，近日外界才知道她一直為抑鬱症所苦。近日馬思純在社交平台上分享一則與好姐妹談心的視頻，首談患病的主要原因，並罕見談及自己的初戀經歷。她也呼籲網友正視抑鬱症，接受它才能接受自己，積極看病做治療。

搜狐娛樂報導，馬思純在視頻中被問到的第一個問題是「妳覺得妳現在跟以往相比，戀愛觀上的變化是什麼？」馬思純表示，現在談戀愛學會了「愛自己更多一些，有脾氣就要發出來」。馬思純坦誠以前的自己是一個很乖的女孩，很害怕人和事，不敢對別人生氣，怕別人難過、感到麻煩，更怕別人不喜歡自己等各種問題。

馬思純，直言自己的個性形成與自己家庭教育有關，她從小就被教育要懂事，讓別人，聽到最多的話就是「要聽話」，不能自我。因此導致了馬思純在與人相處時總是謙讓對方、事事以別人為中心，自己生病了很久而不自知。

最後馬思純不忘給出建議，像是千萬不要固執覺得自己都是對的，抑鬱是一種病，和其他的病沒有任何的區別，包括身邊人也不要把它特殊化，「去看醫生，然後吃藥是最好的一個選擇，正視它，接受它，你才能接受你自己」。

教育 電影

上一則

青龍影帝劉亞仁曬藝術家男友照 網：要出櫃嗎？

下一則

「酷寒戰士」傳與「正常人」女星傳曖昧

延伸閱讀

稅務漫談／個體戶病假和家事假抵稅

稅務漫談／個體戶病假和家事假抵稅
懷孕能打疫苗嗎？醫師：可以

懷孕能打疫苗嗎？醫師：可以
David M. Peterson助九一一索賠臨近災點區域民眾受塵埃影響而致病

David M. Peterson助九一一索賠臨近災點區域民眾受塵埃影響而致病
David M. Peterson助附近居民申請911索賠

David M. Peterson助附近居民申請911索賠

熱門新聞

吳孟達喪禮訂在3月7日於紅磡世界殯儀館地下敬禮堂舉辦。（本報資料照片）

吳孟達訃聞公開 周星馳會否出席喪禮？田啟文回應了

2021-03-03 00:45
陳志朋帶傷參加「追光吧哥哥」總決賽。圖／摘自微博

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

2021-02-28 12:51
趙婷只穿T恤、綁兩條辮子，沒特別盛裝打扮就領取金球獎最佳導演的榮耀。路透

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

2021-03-01 08:36
黃一飛現在模樣。（取材自微博）

「少林足球」大師兄74歲近況曝光 悼吳孟達喊：送不了

2021-03-02 20:09
趙婷以「無依之地」拿下金球獎最佳導演、最佳影片，華裔女導演一人。Getty Images

華人之光 趙婷首獲金球獎最佳導演

2021-02-28 23:51
孫儷出席東方衛視活動，一身粉色復古蝴蝶裙展現纖細身材。（取材自微博）

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

2021-03-06 14:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我