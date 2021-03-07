劉德華手指割傷照拍戲 親自滾樓梯教群演演戲

劉德華拍攝「拆彈專家2」時，意外受傷的畫面流出。(取材自微博)

劉德華拍攝「拆彈專家2」的片場照曝光，他在拍戲過程中因意外而受傷，引發網友擔憂。

網易娛樂報導，在拍攝與其他角色鬥智鬥勇的戲分中，劉德華要完成躲避追捕並開槍射擊等一系列動作，再加上他全程必須戴上假肢，可見這一戲分難度極高。而在此期間，他也因突發意外導致手指被畫傷，傷口達2cm。受傷後，劉德華不僅沒表現出意外，反而在簡單包紮後再度投入工作，敬業表現令網友讚歎。

劉德華不僅對自己要求高，作為演員，他也樂於給別人傳授自己的演戲技巧。去年8月，有網友爆料劉德華曾在片場教群演演戲，甚至親自滾樓梯給對方示範，最後他還表情真摯地詢問其他人意見，即使對方是群演身分，他也並未因此輕視。

進入演藝圈多年，劉德華的演技受人好評，雖然人氣火爆，但他一直堅持不用替身，即使是打鬥戲也要親自上陣，在片場，為讓車輛彈出安全氣囊，他一人上車測試，甚至將頭撞向一旁，可能是用力過猛，他似乎有些迷糊。

近期，劉德華還在社交平台曬出短視頻，他嘗試挑戰網路用語，談到「打工人」時，他自侃自己就是「打工人」，並說：「我從17歲就為你們打工，到現在都60歲了，但是我喜歡。」