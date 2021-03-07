金晨直播量「天鵝頸」長達14cm 網友轟：物化自己

「金晨脖子有14cm」話題衝上熱搜。(取材自微博)

30歲中國 女星金晨去年因參加綜藝節目「乘風破浪的姐姐」而人氣急升，多了不少商業活動，更不時因樣貌、身材、舞蹈等頻繁登上熱搜，曝光率大大增加。

香港 01報導，金晨日前和劉濤作客直播間，期間劉濤幫她量脖子的長度，由耳垂開始到肩部，總長為14cm，令劉濤大感驚訝，隨即「金晨脖子有14cm」的話題便衝上熱搜，引起網友熱議。不過卻遭到不少人反感，「女明星都趕著物化自己啊」、「為啥女星都熱中身體部位上熱搜呢？算不算變相body shame呢」、「這個人可太能行銷了」等。

其實金晨身高171cm，體重43kg，因此頸長過一般人純屬正常，所以網友也覺得並無什麼炫耀之處，反而覺得在炒作，還是希望金晨可以以作品說話。

另外，女星吳謹言憑著神劇「延禧攻略」女主角魏瓔珞而暴紅，角色形象深入民心。除了古裝，吳謹言的時裝扮相一樣漂亮，她亦不時以新形象示人，為大家帶來新鮮感。她日前就在微博 PO了她的最新近照，並留言說：「别猜了，剪了，不是假髮是真短髮。一會兒見~ 」

換了新髮型的她也變樣了，差點認不出來，網友的評價好壞參半，有人讚美有人覺得顯老，亦有網友的焦點落在她的身材上，留言表示，「媽呀，真的太瘦了。」