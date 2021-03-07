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林子聰收吳孟達最後短信：去閻王那裡先報個名

娛樂新聞組／綜合報導
在「少林足球」中飾演六師弟的林子聰受訪談及吳孟達。(取材自微博)
在「少林足球」中飾演六師弟的林子聰受訪談及吳孟達。(取材自微博)

港星吳孟達因病過世，讓許多粉絲無法接受，近日，在電影「少林足球」中飾演六師弟的林子聰表示，他曾收到吳孟達最後一條短信：「我先去閻王那報個名。」

網易娛樂報導，去年11月，達叔在寧夏銀川拍戲，他跟林子聰通電話時談到自己身處西北大沙漠，那邊氣溫只有攝氏零下20度，很冷、很辛苦。不過達叔一向很敬業，無論拍得多辛苦，或者身體有什麼不舒服他都不會吭聲，只會默默地堅持拍下去。

林子聰說：「我知道那次他真的被凍著了，拍完他整個人都瘦了一圈，看起來很累。」而當時，大家（包括他自己）都不知道的是，達叔的肝癌已經到了晚期。

去年12月初，吳孟達約身在香港的林子聰在深圳吃飯見面，誰知等林子聰隔離完，才知道達叔突然去了澳門，當時他說自己的心臟不舒服。本來林子聰計畫結束在廣東的工作後，再到澳門與吳孟達見面，誰知達叔又突然說要回香港。林子聰發微信問他發生什麼事，但一直沒有收到達叔的回覆。

之後林子聰才知道，吳孟達在澳門做了心臟手術，做身體檢查時發現腎上腺長了個腫瘤，達叔立刻回到香港並住進醫院接受化療。過了一段時間，林子聰收到吳孟達的回覆，達叔說自己剛剛做完化療，需要再等等才能見面。他還開玩笑說，自己只是去閻王那裡先報個名而已，之後還可以出來跟大家聚會喝茶。

吳孟達 澳門 香港

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