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章子怡新戲負評不斷 「像被判了死刑」

娛樂新聞組／綜合報導
章子怡對於「上陽賦」的低評分十分在意。(取材自微博)
章子怡對於「上陽賦」的低評分十分在意。(取材自微博)

國際巨星章子怡最近推出首部主演的電視劇「上陽賦」話題不斷，在劇集未播出之前，大家都非常期待的，但萬萬沒想到播出之後負評不斷，除了她被指以超過40歲之齡扮演16歲純情少女，缺乏青春感之外，劇集的節奏太慢等等，讓觀眾紛紛棄劇。章子怡近日上綜藝節目「王牌對王牌」時，就開腔談及網友的評論，原來她是非常在意豆瓣評分的。 

香港01報導，章子怡強調，人生經歷了許多高高低低，所以都能接受大家的批評，不過對於惡意傷人的評論她是不能接受的。她說：「開播給我們打分打得也挺低的…才5.8分。」

另外，她還說非常在意豆瓣的評分，知道劇集的分數不如意，不過她對劇集有信心，「我這戲剛上的時候有很多的說少女感什麼的這些事，而且開播給我們打分打得也挺低的…才5.8分，對於我們來說，豆瓣上的這個分數是很重要的，所以那個東西是讓人稍微有一點灰心吧！就是我們好像還沒有太多人去看到它的時候，就已經給它判了一個死刑，你心裡會覺得我們掙扎了那麼久，然後面臨的是這樣的一個情況，但是也都會過去吧，也許慢慢的那個分又上來呢？但是我們確實會在意，因為大家是用心的。」

雖然章子怡對劇集有信心，不過「上陽賦」已經播畢，收視同口碑都一般，目前在豆瓣評分亦只有6分而已，看來觀眾們對該劇始終不抱興趣。

另外，因為是上「王牌對王牌」，也讓章子怡不自覺地代入到賈玲最新的影片「你好，李煥英」身上。章子怡說，賈玲姐那個電影都8.3了吧。言語之間，透露著章子怡深深的羨慕。

章子怡演出「上陽賦」時引來不少話題。(取材自豆瓣電影 )
章子怡演出「上陽賦」時引來不少話題。(取材自豆瓣電影 )

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