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「你好，李煥英」贏「哪吒之魔童降世」 成中國影史亞軍

中國新聞組／北京7日電
電影「你好，李煥英」成為中國電影票房總榜亞軍。(取材自紅星新聞)
電影「你好，李煥英」成為中國電影票房總榜亞軍。(取材自紅星新聞)

繼總票房破50億元人民幣(約7.6億美元)後，同樣在6日這一天，電影「你好，李煥英」成功超越「哪吒之魔童降世」（50.36億元），成為中國電影票房總榜亞軍。目前，排在「李煥英」前面的只剩影史票房冠軍「戰狼2」了。

紅星新聞報導，據燈塔專業版數據顯示，截至6日下午1時，電影「你好，李煥英」上映23天，累計票房突破50億元，成為中國影史第3部破50億元票房的電影，同時，它也打破了中國影史最快破50億元票房的紀錄。6日晚8時27分，燈塔專業版實時數據顯示，「你好，李煥英」票房達到50.36億元，超過了「哪吒之魔童降世」，成為中國影史票房第二名。

目前，雖然有迪士尼新片「尋龍傳說」上映，其排片和票房都不及「你好，李煥英」，但「李煥英」最終能否超過「戰狼2」56.9億元的票房，還要看其觀影熱度能否繼續延續。

據報導，賈玲6日在微博發布「你好，李煥英」主題曲「萱草花」MV，並表示：「我想把我媽介紹給大家認識，相識的這段經歷是快樂的。一些想和媽媽說的話，也告訴你們，感謝大家來看這部電影，謝謝大家認識了李煥英，謝謝大家喜歡李煥英。」

主演張小斐轉發微博並表示：「前兩天看了一位網友畫的漫畫，很有感觸，如果天堂有電影院，煥英阿姨一定看到了女兒的這部電影吧。感恩可以演李煥英，謝謝大家喜歡李煥英。」

據悉，電影「你好，李煥英」根據同名小品及賈玲親身經歷改編，片名中的李煥英是賈玲已故的母親，電影講述了女演員賈曉玲在經歷「子欲養而親不待」的悲痛後，穿越時空回到過去，觸摸年輕的父母和他們的夢想的故事。

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