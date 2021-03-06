楊丞琳成功踢館「姐姐2」 被閨密陳妍希遭淘汰逼哭

楊丞琳錄製「乘風破浪的姐姐2」踢館成功登上微博熱搜。（圖：環球提供）

楊丞琳日前宣告踢館綜藝節目「乘風破浪的姐姐2」，完整的參賽橋段近日播出。她與蘇運瑩、曾黎開場熱力唱跳「BOOM蹦」，而後也獻唱「年輪說」，展現能跳能唱的舞台實力，成功踢館，但好友陳妍希卻遭到淘汰，讓楊丞琳當場心疼地哭出來。

楊丞琳錄製前雖然要隔離14天加上自主管理7天，與踢館組的合體較晚，但她在隔離期間就已經自己學會全部的舞蹈，並與隊友上海、長沙視訊同步練舞。她表示：「什麼東西來我就先學，有調整我也會同步跟進，隔離期間還是要跟上腳步，因為我很怕別人等，所以做好萬全準備，不給人添麻煩。」

楊丞琳錄製「乘風破浪的姐姐2」踢館成功，登上微博熱搜。（圖：環球提供）

楊丞琳也談到這次參加節目錄製，宛如回到女團的狀態，但卻和出道時非常不一樣。她認為，以前年紀小不懂得什麼叫團魂，「現在心智成熟了，懂得人與人之間的相處，更明白互相這件事情，在自己發光發熱的同時，在團體裡又能融合彼此的特點」。

而被淘汰的陳妍希也在個人社交平台發表一篇告別長文，也提到最惋惜是沒能和閨蜜楊丞琳一起留到下一個舞台，感性表白：「我們不會在彼此的人生缺席。」而楊丞琳也心疼表示：「我好像在那之後，我都覺得我的靈魂不在那個地方，她的離開讓我非常難過及不捨，因為我知道她有多努力，而且她有多想要進步，多想要就像她在台上說的，她想要當一個好的表演者，她不應該這時候離開的。而且如果我們一組，我覺得會有非常好的火花。」