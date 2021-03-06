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這就是夫妻！袁詠儀灑錢追星李敏鎬 卻禁老公換手機

娛樂新聞組／綜合報導
袁詠儀（左）和張智霖從戀愛到現在29年，感情依然十分融洽。（取材自微博）
袁詠儀（左）和張智霖從戀愛到現在29年，感情依然十分融洽。（取材自微博）

演藝圈大姐大袁詠儀個性直爽，和老公張智霖的感情也是粉絲津津樂道的話題。不過近日她自曝追星男神李敏鎬的「迷妹行徑」，花大錢買對方代言的產品，卻不准張智霖換手機，夫妻互動又逗樂網友。

貓眼娛樂報導，袁詠儀發布的視頻中，她撫摸著產品說明書上的李敏鎬照片，看起來十分溫柔；張智霖問她：「妳在幹嘛？」袁詠儀則像少女一般回答說：「我在幻想和李敏鎬見面。」視頻最後還曬出了自己使用該產品的照片，頭戴美容儀器的袁詠儀雙眼和嘴巴泛著紅光，看起來十分搞笑。

袁詠儀使用的這款美容面罩在折後價格還高達1萬2500元人民幣（約1924美元），但由於是偶像李敏鎬代言，她不計重本買下。不過就在前幾天，張智霖在社交平台喊話袁詠儀給自己換最新款的折疊手機，卻沒有得到袁詠儀回應。

知道袁詠儀痴迷於李敏鎬的張智霖也是拿她沒辦法。但兩人從戀愛到現在29年，感情依然十分融洽。

關注袁詠儀的人都知道她十分喜歡李敏鎬，並且還時常因為追星而登上熱搜。某次在李佳琦的直播間，看到李佳琦和老公張智霖的照片後，臉上面無表情；但看到李敏鎬的照片後，情緒十分激動，笑得非常開心。

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