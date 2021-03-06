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維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷出席東方衛視活動，一身粉色復古蝴蝶裙展現纖細身材。（取材自微博）
孫儷出席東方衛視活動，一身粉色復古蝴蝶裙展現纖細身材。（取材自微博）

女星孫儷已經38歲，但多年前在電視劇「那年花開月正圓」從少女演到婦女，毫無違和感。她18年來體重都維持在45公斤以下，除了一周兩天進行「168」斷食法外，近日又公開晚餐餐單，分量少到嚇壞網友。

香港01報導，孫儷之前拍片表示，自己的瘦身祕訣就是「168」斷食法，只在8小時內進食，其他時間要斷食，一周只要挑兩天進行，大約3至4個月就可以見到成效；有時晚上出外飯局出吃多了，第二天就可以用輕斷食法，很快可回到原先體重，對排毒和控制體重也非常有效。

而5日她出席劇耀東方2021電視劇品質盛典錄製，一身粉色復古蝴蝶裙，大展纖細好身材。當天她在微博曬出自己的晚餐菜單，並寫道：「照燒胡蘿蔔、紅棗水，少油低脂，晚餐完美！」照片中只有一碟胡蘿蔔和一杯養生紅棗水。

孫儷曬出自己的晚餐：一碟照燒胡蘿蔔一碗紅棗水。（取材自微博）
孫儷曬出自己的晚餐：一碟照燒胡蘿蔔一碗紅棗水。（取材自微博）
孫儷曬出自己的晚餐：一碟照燒胡蘿蔔一碗紅棗水。（取材自微博）
孫儷曬出自己的晚餐：一碟照燒胡蘿蔔一碗紅棗水。（取材自微博）

網友紛紛留言：「娘娘不胖、不用減肥啊」、「娘娘好自律」、「看了這個馬上糾結晚餐吃不吃」，也有人大呼：「吃太少了啦」。

孫儷出道18年，除了2次懷孕生子外，始終維持纖細的身材。孫儷表示，自己從飲食、生活習慣、到運動都自有一套堅持，一向堅持少油、少鹽的清淡料理。

孫儷 香港 微博

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