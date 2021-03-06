侯佩岑母女談「小三情史」相擁而泣 網友罵翻：傷口灑鹽

侯佩岑與媽媽公開談心。（截圖自芒果tv）

台灣 女星侯佩岑與老公黃伯俊、母親林月雲近日登上實境秀「婆婆和媽媽」，一家人互動不斷成為話題焦點。侯佩岑與林月雲在最新一集中公開談心，提及過去林月雲兩度成為小三，母女相擁而泣。但觀眾看了不以為然，認為此舉無異於在別人的傷口上撒鹽。

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林月雲過去是中視當家花旦，先後與名製作人侯世宏、已故的贊泰建設創辦人邱嘉雄談過兩段情，對方皆是有婦之夫。林月雲和侯世宏在工作上合作多次，並與侯太太郭美純結為閨密，最後卻愛上侯世宏，並懷上侯佩岑。然而侯世宏並未如當初承諾的離婚娶她，林月雲只好淡出演藝圈當單親媽媽。

林月雲對侯佩岑充滿抱歉。（截圖自芒果tv）

不過侯世宏對侯佩岑相當疼愛，正宮郭美純也同意讓侯佩岑認祖歸宗。林月雲後來透過侯世宏認識邱嘉雄，又與邱太太蔡貴照成為牌友，打牌之餘發展出不倫戀，一相戀就是20多年。侯佩岑也視邱嘉雄如父親，稱呼邱為「PaPa」。這段關係幾乎是半公開，邱嘉雄的元配蔡貴照對此睜一隻眼閉一隻眼，吃齋念佛不再過問。

侯佩岑在節目中先提起，怕外界輿論會傷害到老公和媽媽，但林月雲對女婿很有信心，而她過去也很擔心會影響到侯佩岑，指的就是自己的感情往事。侯佩岑安慰媽媽：「其實我知道大人的世界並不容易，可是妳已經盡妳所能，讓我可以感受到童年是快樂的。」母女倆最後抱頭痛哭，林月雲更不斷說著「對不起」。

林月雲與侯佩岑在台灣鮮少提及這段往事，如今上中國 節目竟然聊到哽咽落淚，據傳，一家人一季的酬勞高達1500萬人民幣（約230萬美元）。

林月雲認為，只要侯佩岑不受傷就好，「剩餘的時間就做些該懺悔的事，其他的我們就不多做解釋。」但此番言論激怒觀眾，認為林月雲想法太過自私，畢竟破壞別人家庭就是不對。也有網友覺得元配們都沒出來發聲，雖然已事過境遷，但林月雲的言論仍不恰當。