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譚松韻、鍾漢良洞房推拖 網友著急催「努力」

記者杜沛學／綜合報導
譚松韻、鍾漢良在劇中上演先婚後愛、先虐後甜的戲碼。（取材自微博）
譚松韻、鍾漢良在劇中上演先婚後愛、先虐後甜的戲碼。（取材自微博）

中國女星譚松韻和香港男演員鍾漢良主演的電視劇「錦心似玉」，一播出就霸占戲劇榜第一名，一位是不老男神，一位是童顏女神，兩人儘管相差16歲但CP感依舊超級強，在劇中上演先婚後愛，先虐後甜的曖昧戲碼觀眾很買單，開播不到24小時點播量就破億。

譚松韻以「錦衣之下」、「以家人之名」人氣高漲，這回再接演古裝，飾演有主見又俠義的大女主羅十一娘，伶牙俐齒、辯才無礙，人設超討喜，劇開播還未一半，譚松韻已打破大家疑慮，為自己開創出新戲路。而男主角鍾漢良也是繼2017年「孤芳不自賞」再次接演古裝戲，他彷彿吃了防腐劑的外表，更是讓網友讚嘆他的凍齡。

鍾漢良和譚松韻劇中「房事」在網上引發熱議，鍾漢良飾演的永平侯徐令宜，依照離世元配囑咐，娶回由譚松韻飾演的十一娘當繼室，而鍾漢良一直謹記元配交代的「要給繼室體面（洞房）」，但侯爺鋼鐵直男，十一娘又含羞待放，兩人的第一次洞房要親親不到，第二次侯爺好不容易手臂搭上去，結果十一娘從床上彈起，再度使出拖延戰術，讓侯爺尷尬表情藏不住。戲迷跟著著急，還在網路上發起一人一句「徐令宜為了圓房有多努力」。

一場大婚拍攝前的禮儀學習，鍾漢良和譚松韻一遍又一遍的對戲走位不馬虎，最後畫面呈現既莊重又唯美令人印象深刻。到了另一場譚松韻幫丈夫寬衣沐浴的戲分，不僅相隔老遠幫丈夫解衣，還想讓侯爺泡入超燙水溫的浴盆裡，被識破見狀想逃跑，被鍾漢良臨場加戲，設計抓衣領動作把譚松韻給拎了回來，讓導演對於加戲動作讚不絕口「這幕好玩」，而接招的譚松韻更是笑聲環繞現場，讓拍攝氣氛輕鬆歡樂。

導演 中國 香港

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