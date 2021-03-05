李冰冰姐弟戀玩完 分手小16歲男友親曝原因

李冰冰首度承認自己已和男友分手。圖為昔日甜蜜合影。（取材自微博）

48歲中國 女星李冰冰身材顏值保養得宜，也是凍齡女神。她2017年被拍到甜蜜親吻男友後，大方認愛小16歲男友許文楠，曬合照寫道「一切都是最好的安排 」，不過在最近受訪時，李冰冰透露與許文楠早就分手了，引發網友熱議。

綜合媒體報導，李冰冰受訪時被問到戀人話題時，她坦承「我已經沒有愛人了，哈哈，我們已經選擇分開了。」雖然已分手，她仍稱讚前男友陽光和善、優秀又努力，並稱「這場戀愛讓我重新定義了愛情」。

李冰冰透露兩人分開並非有什麼矛盾，而是許文楠和她在一起後優秀都被掩蓋了，反而成了八卦 的附屬品。她表示許文楠遭惡意揣測，面對各種謠言，感嘆「再堅定的人也會動搖」，所以兩人選擇分手，好聚好散，如今卸下戀人關系，李冰冰說：「成為了更加情逾骨血的親人」。

李冰冰與許文楠的戀情曝光於2017年，當時在三亞拍戲的李冰冰被拍到與一名陌生男子舉止十分的親密，並且當眾擁吻，很快這名男子就是許文楠，比李冰冰要小了16歲，隨後兩個人也很快承認了戀情。

與許文楠在一起後，李冰冰經常在網上公開秀恩愛，她曾經曬出過兩個人在一起寫春聯的畫面，圖中的李冰冰與許文楠甜蜜對視，二人的眼裡都是滿滿的愛意。

據悉，許文楠是一家投資 公司的高管，在高中時候就很受學校女生的歡迎，在和李冰冰談戀愛的時期也非常的低調，沒有利用女友為他做任何事情。