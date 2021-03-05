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劉德華高人氣低片酬 與95後小花同價 CP值超高

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華的片酬跟人氣呈相反狀態，「CP值超高」。（取材自微博）
劉德華的片酬跟人氣呈相反狀態，「CP值超高」。（取材自微博）

59歲港星劉德華入行40年，天王地位無可撼動，一直都是票房保證，今年大陸上映的港片中，票房冠軍、亞軍都由他主演，不過近日有消息指，他的片酬相對來說其實很低，在中國大陸拍戲收費遠遠比不上其他一線影星，甚至比95後小花的片酬還要低，對投資方可說是「CP值超高」。

劉德華在1985至2005年間獲全港最高票房男演員獎，他主演的作品票房人民幣破億的共有19部；從早期的「賭俠」、「五億探長雷洛傳」到「無間道」、「投名狀」，在華人地區可說是無人不曉。

香港01報導，劉德華主演的「拆彈專家2」去年上映大受歡迎，大收近12億人民幣票房，成為大陸最高票房的港產片，而上一個紀錄由「掃毒2：天地對決」保持，也是由他主演。不過近日有台灣媒體引述大陸電影業人士消息，指劉德華在大陸的片酬跟人氣不成正比，甚至低過95後小花女星。

據悉，劉德華在大陸接拍一部電影叫價約2200萬至2600萬港元，跟與歐陽娜娜齊名的「95後四小花旦」張子楓的片酬差不多，但號召力應該差天地別，而由劉德華親自監製的電影，如「掃毒2：天地對決」，他更不收片酬只根據票房來分紅。相比之下，劉德華客串演出的「唐人街探案3」的男主角王寶強，片酬高達9000萬港元，而黃渤、徐崢及鄧超等電影明星，片酬由約4400萬港元起跳，對比劉德華價位都是天文數字。

不過，雖然劉德華在大陸收片酬不算高，但商業活動的叫價就相當驚人，有指他破例答應開設抖音官方帳號，酬勞就高達1億人民幣，開戶後24小時內就吸納2500萬名粉絲，帶動抖音股價上漲，證明起用劉德華的「性價比」相當高。

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