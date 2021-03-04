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Angelababy「畫」中有話：你有背叛我嗎？

記者黃保慧／綜合報導
Angelababy PO出的畫「畫中有話」。（取材自Instagram）
Angelababy PO出的畫「畫中有話」。（取材自Instagram）

黃曉明與Angelababy近來屢被傳婚變、離婚，雖然雙方都曾發聲明否認，但是傳言還是不斷。Angelababy近日在社群軟體上突然曬出畫作，卻被發現「畫中有話」，似乎在回應婚變傳聞。

Angelababy在3日於Instagram上更新近況，貼出兩張藝術畫作，一張未拆封，還包著泡泡紙包裝，但可見一位綁著雙馬尾的女孩和一個外型很像小男孩的人物在畫上，上面寫著英文字，女孩詢問「Are you cheating on me？」（你有背叛我嗎？）另一個角色則回「沒有，我沒有」，旁邊也寫了一行「真實並不重要，情人節快樂」。另則是，穿著婚紗的短髮女孩，背景是粉色熊貓點綴。

第一幅畫被粉絲放大解讀，質疑「畫中有話」、疑似暗指婚姻遇到的問題。對此，Angelababy留言回應，只是單純覺得畫很好看才分享，要大家不用過度解讀，她解釋，「第一張來自劉穎，第二張來自nuttsh」。

另據網易娛樂報導，Angelababy曬畫作並附文「mood」，不少粉絲紛紛留下安慰和鼓勵的話，讓她不要理睬網路上過度解讀的網友以及閒言閒語，但也有網友吐槽稱其太矯情。

Angelababy PO出的畫「畫中有話」。（取材自Instagram）
Angelababy PO出的畫「畫中有話」。（取材自Instagram）
Angelababy和黃曉明婚變傳聞不斷。（取材自Instagram）
Angelababy和黃曉明婚變傳聞不斷。（取材自Instagram）

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