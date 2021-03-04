有腦子嗎！ 許凱又挨轟…拿口罩當髮箍 粉絲還模仿

許凱拿口罩當髮箍引發議論。（取材自微博）

娛樂新聞組／綜合報導

25歲的許凱演出「延禧攻略」暴紅，卻接連遭爆出負面新聞，包括校園霸凌事件、深夜醉倒路邊等，但許凱似乎不受影響，日前在微博 發文，竟拿口罩當成髮箍，還有粉絲模仿上傳圖片，遭轟有腦子嗎？網友熱議，登上微博熱搜排行榜。

據新浪報導，工作室轉發回應爭議：「收工的凱在室內哈~室外我們還是要乖乖戴好口罩哦，防護工作大家都要做好，注意安全鴨」。

許凱日前在微博發文寫下，「（口罩）當髮箍卸妝還挺好使，就是有點費耳垂」，並附上兩張自拍，只見他用黑色口罩當成髮箍，將凌亂劉海箍起，儘管只露出一雙濃眉大眼及高挺鼻梁，還是讓迷妹們狂讚他的帥氣，意外掀起模仿潮。

許多迷妹以同樣方式自拍上傳；台北中國 時報報導，在疫情 敏感時機，也引發網友怒轟「不良示範」、「口罩是用來防疫的好嗎」、「一點也不好笑」、「迷妹還模仿，請問有腦子嗎」。

眼見戰火越演越烈，許凱也親自回應，會這麼做是因為將髮箍弄丟，而他使用的口罩也是戴了一天後準備丟掉的，並沒有浪費口罩的意思。

然而許凱的說法，網友不買單更怒批「戴了一天，都是細菌了吧」、「解釋了也沒有比較好」；也有粉絲看跳出來護主，「他公共場合都有乖乖戴口罩」、「我們都理解你沒有惡意」等，意外掀起熱議，甚至還登上微博熱搜排行榜。