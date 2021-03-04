劉曉慶耳垂連到下巴… 擋不住老！

劉曉慶視頻被發現耳垂幾乎連著下巴。（取材自微博）

65歲劉曉慶曾說「自己現在長得年輕，經常被人誤解為整容」，她也笑稱自己「老不了」，近日卻被指臉僵、耳垂變形。

劉曉慶近日釋出一段「幸福是什麼？」視頻，影片中穿著格紋上衣的她，講述幸福的定義；不過據台北中國 時報報導，卻被發現她的臉相當不自然，下半部的臉更是歪了，耳垂還變形，快跟下巴連在一起，讓網友都驚呼好嚇人。

劉曉慶的臉蛋引發網友熱議，不過她隔天一如往常在微博 曬影片，只見劉曉慶開心揮毫寫書法 ，還大方邀請粉絲留言、和她交朋友。

劉曉慶除了大秀一手好字，影片中的劉曉慶臉蛋較自然，耳朵也沒有像日前影片變形得如此誇張，同時，劉曉慶還寫下：「剛剛拍攝的」，不免被解讀是要為自己的臉垮疑雲出聲，粉絲也留言讚她：「慶姐人美字好看」、「自好人每（美），一氣呵成」、「青春不老堅強的人生劉曉慶」。

劉曉慶上個月曬出的視頻，雖然沒像現在臉歪，但兩頰也是異常浮腫，看起來像含兩顆糖在嘴裡，讓網友都質疑她是不是整容失敗，不過還是有不少人認為她這樣的年紀，已經算保養得很好，「那又怎樣，確實看著很年輕」、「快七十的人了不易！希望友好評論」。