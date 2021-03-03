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蔡少芬被狗咬傷 中斷錄影就醫打狂犬疫苗

娛樂新聞組／綜合報導
蔡少芬被狗咬傷，就醫打針。（取材自微博）
蔡少芬被狗咬傷，就醫打針。（取材自微博）

香港女星蔡少芬(Ada)演出「後宮甄嬛傳」皇后精湛演技圈粉無數，與大陸武打男星張晉的甜蜜婚姻也讓人羨慕，不過近日驚傳她在錄製節目時因身體不適不得不中斷錄影，就醫畫面也曝光。

噓！星聞報導，蔡少芬日前透過微博回應「身體不適」傳聞，並曝光實情，她表示其實本是一件小事，無意多說，但畫面曝光後有許多人很擔心她，所以做出回應。她透露，是在拍節目時被狗咬傷，「慶幸傷口不大，但因為破了皮，還是要去醫院會比較好，醫生建議打狂犬疫苗針！所以大家不用擔心！」

而蔡少芬向大家說明情況，還引來好友陳法蓉留言：「咬在你身！痛在我心！」蔡少芬則撒嬌回應：「快回來錫錫（親親）我！」，陳法蓉又甜回：「我沒有離開過，一直就在你的心裡，錫錫（親親）」。網友心疼蔡少芬時，也直呼「你們倆真的好甜！」

許多網友也紛紛留言：「娘娘注意身體」、「打狂犬疫苗是對的，保護自己」、「錄影要注意安全」、「祝娘娘早日康復」。

男星董又霖也在留言區向她道歉，「Ada姐非常抱歉，咚咚錄節目的時候太興奮不小心誤傷您了，目前他正在好好反省，作為哥哥我今後一定會更加嚴加管教。」

疫苗 香港 微博

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