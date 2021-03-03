寧靜快被圍剿…楊冪17歲寫詞 網友：有方文山味

楊冪穿低胸金色亮片禮服，身材傲人。（取材自微博）

大陸女星楊冪 演戲精湛、身材傲人，拍過的戲劇幾乎都是票房保證，她同時也是各大時尚活動爭相邀約的對象，先前她以一襲低胸金色亮片禮服出席「微博 之夜」，而她驚人的豪乳也呼之欲出，其中一張鄧超 曝光的側拍影片中，楊冪的好身材令人震驚，舉手投足貴氣又性感。

楊冪在「微博之夜」大方登上舞台互動，雖然偶爾看起來有些不知所措，但反而呈現出一種小俏皮，其中一幕，楊冪的傲人上圍真的超級養眼，美胸幾乎全都露，而她鞠躬致意時，一度想用手遮住豪乳，沒想到，雙峰曲線畢露，單手也遮不住，讓網友紛紛讚賞，「太美」、「楊冪的胸養眼」、「超好看」。

但中國時報報導，楊冪被發現在主辦單位要求披著俗氣絲巾模仿大媽造型時，不停搖頭臉超臭，連頒獎人鄧超都發現了楊冪的怒火，直問：「楊冪老師怎了，是很不高興嗎？」

不過楊冪即使再不開心，仍還是敬業上陣，在鏡頭前拿起絲巾搔首弄姿，好不容易撐過了這個尷尬時刻，又是一陣無奈搖頭，臭著臉提起裙襬離開。

另據網易娛樂報導，近日，有網友曝出了楊冪在17歲時寫過的歌詞「水晶鞋」：「祥和的寧靜快被圍剿，心中的戰火早已繚繞，哀傷伴著笑飄過山道，幸福早像分外美麗的五彩氣泡，奪目閃耀，卻頂不得清風的嘲笑。」網友紛表示，「也太優秀了吧」、「有方文山內味兒了」。