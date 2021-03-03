與張藝興齊名…范冰冰回歸 搶下全球品牌代言

范冰冰代言知名珠寶品牌。(取材自微博)

大陸女星范冰冰 先前因逃稅風波消失一陣子，這幾年拚復出，可在不少場合遇到她，但聲勢不復當年。日前微博 官宣范冰冰為第一位女性全球品牌代言人，更與張藝興齊名，令不少粉絲開心喊：「范冰冰這次是真復出了吧！」

范冰冰為知名珠寶品牌拍攝的花絮影片在微博上曝光，影片可見，她身穿黑色連身長裙，雖然打扮低調但氣場強大，另一套則是全白洋裝，仙氣十足，讓看到的網友直呼：「范爺回歸。」

其實，范冰冰近年積極力求復出，雖然參加時尚場合或公益活動，卻聲勢大不如前，近來還被頻被酸身材走樣、飄孕味，但她如今代言珠寶，廣告一出，直接粉碎傳言。

另據搜狐報導，范冰冰和媽媽張傳美高調現身機場 ，媽媽打扮貴氣搶女兒鋒頭，母女倆一身值套房。

范冰冰穿著褐色西裝外套搭配喇叭褲和高跟鞋，腰間金色的腰帶十分吸睛，妥妥的都市麗人范，39歲身材依然纖細優越。

張傳美和女兒一樣保養有佳，滿頭都是濃密的黑髮，皮膚白皙細膩，甚至還會反光，一身羊絨大衣簡約又大氣，脖子上的絲巾更顯潮流。

母女倆穿著的都是大牌，張傳美身上的大衣價格更是昂貴，再加上手上的奢侈品包包，兩人的衣物加起來價值差不多要一套房了。