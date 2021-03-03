悼吳孟達 「少林足球」大師兄黃一飛：白髮送黑髮 我送不了

黃一飛現在模樣。(取材自微博)

港星吳孟達 日前因肝癌病逝，不少與他合作過的藝人都發文追悼，其中在「少林足球 」飾演大師兄「鐵頭功」的資深港星黃一飛也錄製影片追憶吳孟達，而黃一飛74歲的近況也曝了光，引發不少網友討論。

黃一飛和吳孟達在影壇中都是稱職的綠葉，他們曾一起演出不少周星馳 作品，「九品芝麻官」、「破壞之王」等多部電影，2001年黃一飛更以在「少林足球」飾演的大師兄鐵頭功，拿下香港金像獎最佳男配角肯定。

他目前將事業重心移往大陸，因香港TVB無線台近日邀請了多位資深藝人，一起錄製節目「無可比擬的演藝泰斗 永遠懷念吳孟達」，才久違地見到他，他在畫面中戴著一頂白色帽子，身穿格子襯衫搭配藍色外套，坦言聽到吳孟達的死訊時，覺得相當突然，因為不太曉得好友患了什麼病。接著他提到自己大吳孟達9歲，「白髮人送黑髮人，我送不了……希望家屬節哀順變。」一席話令人聽了鼻酸。

有傳黃一飛當年因為拍攝「少林足球」與周星馳發生嫌隙，兩人自此未有再合作，對此黃一飛也在節目中澄清不合說，稱周星馳是無庸置疑的藝術天才，所以與周星馳拍片會很緊張，因為周星馳會情緒暴躁、不停罵人，大家看到周星馳這樣也不敢反駁，「只有不知死活的黃一飛敢頂撞他，其實這也是為大家設想。」透露拍完「少林足球」後，還去公司與周星馳見面，兩人之間沒事。