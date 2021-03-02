我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

出手救台灣鳳梨 羅志祥遭大陸網友出征

娛樂新聞組／綜合報導
羅志祥（中）。圖／摘自IG
羅志祥（中）。圖／摘自IG

大陸無預警1日起禁止進口台灣鳳梨，掀起各界挺果農的熱購潮。台灣藝人羅志祥（小豬）的前經紀人孫德榮拋磚引玉，希望全民一起協助台農，羅志祥也掏腰包買200箱，卻被大陸網友罵慘，說他可能不想賺人民幣了。

綜合中國時報、鏡週刊報導，羅志祥去年被前女友、大陸網紅周揚青爆料私生活淫亂、熱愛多人運動，形象一夕之間跌入谷底，沉寂10個月終於復出轉當YouTuber，打包票保證會改過自新，又看到大陸封殺台灣鳳梨，不忍果農得吸收虧損，響應孫德榮發起的慈善活動「鳳梨愛的連線」，爽快認購200箱台灣鳳梨，並霸氣拿現金支付，財力十分雄厚。

不過該消息傳至大陸，卻變成羅志祥復出扯上政治事件，就有大陸網友在微博上酸「藉此博眼球」「知道大陸復出無望轉抱台灣觀眾大腿」、「大陸剛開始封殺綠營的鳳梨，小豬就這麼幹？」

還有人說：「這操作看來在大陸賺錢是徹底沒戲了」、「他願意買就買吧，反正別再來大陸撈金就好」、「沒聽說鳳梨有壯陽的功效啊」、「吃了台灣鳳梨，多人運動更有力？」幾乎一面倒的抵制羅志祥。

據報導，羅志祥救鳳梨的舉動似乎也打動不了台灣網友。PTT鄉民在八卦版上轉貼此事，很快地被眾多網友嘲諷：「笑死～想回來台灣了」、「很明顯想洗白」、「你就算買兩千箱也改變不了渣的事實」。

但也有粉絲護航：「買自己的產品還要被罵」、「一碼歸一碼，支持台灣鳳梨給推」、「我覺得可以啊，至少他有做事」等。

羅志祥豪氣認購200箱鳳梨，卻引來中國網友酸言。（取材自臉書）
羅志祥豪氣認購200箱鳳梨，卻引來中國網友酸言。（取材自臉書）

台灣 羅志祥 人民幣

上一則

「水行俠2」開除安柏 因為她胖了

下一則

傳奇「辣嬤」珍芳達 83歲仍敢言 籲別漠視歧視

延伸閱讀

鳳梨之後再禁蓮霧？農委會：中國個別業者停單

鳳梨之後再禁蓮霧？農委會：中國個別業者停單
台灣鳳梨遭禁 馬英九籲協商：兩岸溝通管道沒斷

台灣鳳梨遭禁 馬英九籲協商：兩岸溝通管道沒斷
救鳳梨 蘇貞昌：蔡英文已指示組「國家隊」

救鳳梨 蘇貞昌：蔡英文已指示組「國家隊」
上街被嗆：別再復出了 羅志祥：我會改進

上街被嗆：別再復出了 羅志祥：我會改進

熱門新聞

吳孟達。（取材自微博）

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

2021-02-27 04:33
吳孟達（下）與周星馳是多年拍檔。（取材自豆瓣電影）

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

2021-02-27 05:14
趙婷只穿T恤、綁兩條辮子，沒特別盛裝打扮就領取金球獎最佳導演的榮耀。路透

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

2021-03-01 08:36
趙婷以「無依之地」拿下金球獎最佳導演、最佳影片，華裔女導演一人。Getty Images

華人之光 趙婷首獲金球獎最佳導演

2021-02-28 23:51
吳孟達傳已聽從好友建議，有立遺囑，安排好財產分配。圖／報系資料照片

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

2021-02-27 09:24
隋棠曝「女兒視角」私密照。圖／截圖自IG

隋棠po「女兒視角」私密照 性感睡姿、下衣失蹤全曝光

2021-02-22 15:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業