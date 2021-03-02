出手救台灣鳳梨 羅志祥遭大陸網友出征

羅志祥（中）。圖／摘自IG

大陸無預警1日起禁止進口台灣 鳳梨，掀起各界挺果農的熱購潮。台灣藝人羅志祥 （小豬）的前經紀人孫德榮拋磚引玉，希望全民一起協助台農，羅志祥也掏腰包買200箱，卻被大陸網友罵慘，說他可能不想賺人民幣 了。

綜合中國時報、鏡週刊報導，羅志祥去年被前女友、大陸網紅周揚青爆料私生活淫亂、熱愛多人運動，形象一夕之間跌入谷底，沉寂10個月終於復出轉當YouTuber，打包票保證會改過自新，又看到大陸封殺台灣鳳梨，不忍果農得吸收虧損，響應孫德榮發起的慈善活動「鳳梨愛的連線」，爽快認購200箱台灣鳳梨，並霸氣拿現金支付，財力十分雄厚。

不過該消息傳至大陸，卻變成羅志祥復出扯上政治事件，就有大陸網友在微博上酸「藉此博眼球」「知道大陸復出無望轉抱台灣觀眾大腿」、「大陸剛開始封殺綠營的鳳梨，小豬就這麼幹？」

還有人說：「這操作看來在大陸賺錢是徹底沒戲了」、「他願意買就買吧，反正別再來大陸撈金就好」、「沒聽說鳳梨有壯陽的功效啊」、「吃了台灣鳳梨，多人運動更有力？」幾乎一面倒的抵制羅志祥。

據報導，羅志祥救鳳梨的舉動似乎也打動不了台灣網友。PTT鄉民在八卦版上轉貼此事，很快地被眾多網友嘲諷：「笑死～想回來台灣了」、「很明顯想洗白」、「你就算買兩千箱也改變不了渣的事實」。

但也有粉絲護航：「買自己的產品還要被罵」、「一碼歸一碼，支持台灣鳳梨給推」、「我覺得可以啊，至少他有做事」等。