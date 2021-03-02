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吳孟達喪禮7日舉行 遺產5子女一視同仁

娛樂新聞組／綜合報導
吳孟達離世後留下無限追憶。（本報資料照片）
吳孟達離世後留下無限追憶。（本報資料照片）

港星吳孟達近日因肝癌過世，喪禮訂在7日於紅磡世界殯儀館地下敬禮堂舉辦，會以基督教儀式進行，8日會舉行大殮儀式，對於之前曾提到過的追思會，好友田啟文表示將取消，而喪禮的其他細節近日會再確定。

噓！星聞報導，香港演藝人協會會長古天樂1日在微博上發文哀悼吳孟達，憶起過往兩人曾合作拍過「香港仔」和「竊聽風雲3」兩部電影，當時在宣傳「香港仔」時，吳孟達是抱病工作，更因此而病倒，之後兩人有機會合作「竊聽風雲3」，「他飾演老奸巨猾的商人混身是戲，這次合作真是令我十分難忘。」，最後更表示「他精神永存於許多經典作品之中」。

另據新浪娛樂報導，吳孟達辭世震驚演藝圈之餘，也牽動億萬觀眾的心。TVB日前準備一檔特別節目，邀請汪明荃、王晶、曾志偉、田啟文、林子聰、戴志偉等藝人錄製短片，一起回憶吳孟達點滴。不過，他妻子及子女沒有參加錄製。

幾乎在同一時間，港媒曝光吳孟達遺產分配方案，現任太太侯珊燕分一半，餘下分給五名子女。據了解，吳孟達先後和三任太太育有五名子女，1996年和侯珊燕奉女成婚，婚後育有一子一女，女兒吳楚妮大約25、26歲，兒子吳韋侖年僅18歲。有傳吳孟達生前資產高達港幣5000萬（約646萬美元），即侯珊燕可分到2500萬。

吳孟達 香港 美元

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