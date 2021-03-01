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好甜！Angelababy台上走秀 黃曉明台下默默全程錄影

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明被發現在台下舉起手機拍Angelababy。（取材自臉書）
黃曉明被發現在台下舉起手機拍Angelababy。（取材自臉書）

黃曉明和Angelababy婚變傳聞不斷，兩人2月28日出席同一場頒獎典禮，卻未同框走紅毯，引發關注。不過，有眼尖網友發現兩人並非全無互動，Angelababy上台時，黃曉明在台下悄悄舉起手機拍攝，小小一個舉動讓粉絲沸騰了，「黃曉明在台下拍Angelababy」也因此登上熱搜。

黃曉明、Angelababy雖出席同一場頒獎典禮，卻未合體走紅毯，讓網友再度議論婚姻是否觸礁。不過典禮中，Angelababy和楊冪、唐嫣、倪妮、佟麗婭、張雨綺一起領獎，主辦單位搞怪要求眾女星拿「土味絲巾」拍照，每個人還得各自走秀。

當天正巧是Angelababy生日，主持人請她把絲巾和走秀當成禮物送給自己，她也大方地揮舞絲巾走秀，相當親民。而有網友發現，當時默默在台下看其他藝人走秀的黃曉明，一輪到老婆登場就舉起手機記錄，直到她走秀完才放下手機。

黃曉明被發現在台下舉起手機拍Angelababy。（取材自臉書）
黃曉明被發現在台下舉起手機拍Angelababy。（取材自臉書）

畫面曝光後，「黃曉明在台下拍Angelababy」立刻衝上微博熱搜，網友分分激動留言：「甜到了！感覺傳言不攻自破了」、「傳言真的不可信」、「Angelababy在台上走秀，曉明哥在台下拍照，妥妥的秀恩愛」。

手機 楊冪 微博

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