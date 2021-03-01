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王祖賢現身悼吳孟達 杜德偉曝「暖心往事」逼哭網友

記者黃保慧／綜合報導
王祖賢分享當年拍電影「芝士火腿」時演員們的合照。 （取材自臉書）
王祖賢分享當年拍電影「芝士火腿」時演員們的合照。 （取材自臉書）

港星吳孟達過世，他在演藝圈與不少藝人廣結良緣，大家聽聞噩耗也紛紛在社群媒體上追憶。

王祖賢當年與周潤發、劉德華演出「賭神」時就與吳孟達對戲過，之後也陸續在「廟街十二少」、「芝士火腿」等電影中合作；相隔32年吳孟達病逝，王祖賢在Instagram寫下：「達哥，一路走好，阿彌陀佛」，表達悼念。

而2004年曾與吳孟達合拍古裝電視劇「邊城小子」的杜德偉，也在臉書寫下長文，並貼出吳孟達送他的書「角色的誕生」思念，「他說這本書改變了他對演戲的整個概念，由最初的『霸』變成後來的『王』」。

杜德偉追憶吳孟達。（取材自臉書）
杜德偉追憶吳孟達。（取材自臉書）

杜德偉提到與吳孟達在「邊城小子」演一對驛城的小品芝麻官，雖然相處只有2個多月，卻在他心中留下無數點滴，「他除了教會我什麼才是一個稱職的演員外，更讓我看到一個真正有俠義風範的前輩大哥。」

他還分享到，吳孟達拍攝時，被戲裡一隻駱駝用後腿踢碎了右腳的大腿骨，之後全程拄拐杖，但吳孟達從沒抱怨，每天帶傷準時開工，讓他相當敬佩；他們殺青後也保持聯絡、相約吃飯，感覺就像家人一樣。

面對吳孟達離世，杜德偉心痛地說：「我腦海出現了一個鏡頭，時光回到我們在北京沙漠拍戲，那天很冷，在沙漠拍了一整個早上，放飯時飯盒已冰冷，打開飯盒突然吹來一陣風沙，便在涼瓜蛋飯上加料，吃進嘴裡一粒一粒沙子的，我臉上呈現了厭惡表情，然後聽見達哥在旁笑嘻嘻地說『德偉，食啦』（德偉，吃飯啦）。」

吳孟達 社群媒體 北京

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