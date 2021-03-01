吳孟達家人搶遺產？田啟文：2014年就立好遺囑

吳孟達病逝後，傳出「家人分遺產」等不實傳聞。（取材自微博）

香港 知名喜劇演員吳孟達 日前在香港病逝，「達叔」去世的消息引發網友和圈內人士集體懷念，但同時網路也傳出吳孟達「家人分遺產」等不實傳聞。對此，在吳孟達過世後一直幫忙處理後事的好友田啟文受訪，對外界關注的話題做出一一回應。

紅星新聞報導，外界關心吳孟達是否立遺囑等話題，田啟文澄清，外界說吳家人分遺產的傳聞是假的。他表示：「遺囑在他2014年發現了心臟衰竭的時候，已經立了。」「 那年他差點就過不去，所以馬上立了遺囑。這一次達哥沒有想過他是出不來的，他完全是希望出來再跟大家見面的，沒想到人生無常。」他也批評，外界為了搶新聞虛報，是沒有良心的事。

近年報導指出，吳孟達投資 不少房產和餐飲行業，有消息稱，吳孟達在心臟手術後，已將所有旗下物業出售，以應付3個家庭的開支。另據馬來西亞「光明日報」透露，吳孟達資產逾千萬港元，現任太太侯珊燕分一半，餘下分給子女。據了解，吳孟達先後和三任太太育有五名子女，1996年和侯珊燕奉女成婚。

此外，關於吳孟達追悼會的具體時間，田啟文表示目前沒有具題安排，仍在與各方溝通，但有後續消息定會對外公布。

此外，先前吳孟達尚未去世前，網路就傳出他已去世的謠言，田啟文表示，「大家有可能出於刷存在感，但是他們不知道這會為病人的家人帶來傷痛，我認為是不好的事情，每個人都要走的，但人還沒走之前就不應該搶這個事情來發表。」