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幕前風光晚景悲涼…吳孟達、藍潔瑛兩大配角「西遊」去

娛樂新聞組／綜合報導
吳孟達、藍潔瑛皆有參與「大話西遊」演出。(取材自微博)
吳孟達、藍潔瑛皆有參與「大話西遊」演出。(取材自微博)

香港知名喜劇演員吳孟達（達叔）27日因肝癌過世，消息公布後，短時間內有大批網友湧入吳孟達的新浪微博悼念，「達叔，一路走好！」。吳孟達的最後一條微博是在2019年8月16日轉發「#五星紅旗有14億護旗手#轉發！我是護旗手！」並配文稱，「我是中國人」。這條微博的轉讚評在他逝世消息傳出後飆升。

澎湃新聞報導，吳孟達曾憑著「賭聖」、「逃學威龍」等電影獲香港電影金像獎最佳男配角提名，憑著「天若有情」奪得1991年的金像獎最佳男配角。近年來，吳孟達活躍於內地影壇，並於2017年出演科幻電影「流浪地球」。

據報導，吳孟達於1973年投考TVB藝員訓練班入行，同期藝員包括周潤發、林嶺東等。

吳孟達生前拍下無數電影，最經典的當屬與周星馳合作的作品，如：「少林足球」、「逃學威龍」、「大話西遊」、「九品芝麻官」、「喜劇之王」等等，是許多人從小大到的回憶。其中，他在「大話西遊」中的表演令一代人印象深刻。

女演員藍潔瑛也因在「大話西遊」系列中飾演蜘蛛精而廣受關注。2018年，藍潔瑛在香港家中去世。

藍潔瑛過世時才55歲，據悉，前半生風光的她，晚景卻十分淒涼，不僅傳出精神失常的狀況，還被爆料曾被香港娛樂圈中的大佬性侵。獨居的她，是在自家廁所孤獨死去，直到友人來探望時才發現遺體已經散出異味。

聯合新聞網報導，吳孟達逝世消息傳出後，迅速登上內地微博熱搜榜的第一位，大量內地網友表示哀悼，亦有網友稱，「這是一條不敢點開的熱搜」。

報導指出，吳孟達生前與周星馳搭檔，演出不少百看不厭的電影，是許多人從小大到的回憶，過世後網友紛紛哀號一片，也問起「說到達叔，第一個想到的電影片段？」，許多網友都認為電影「逃學威龍」的「我還沒上車」片段最為印象深刻，其他還有上榜的則是「財經界誰不認識鋒哥」、「我還有點餓」、「作弊是不對的，沒什麼事我們先回去了」、「 像這種要求，這輩子沒見過」、「師兄必勝」、「奪命香雞腿」、「黃金右腳」等等。

吳孟達、藍潔瑛皆有參與「大話西遊」演出。(取材自微博)
吳孟達、藍潔瑛皆有參與「大話西遊」演出。(取材自微博)

吳孟達 電影 香港

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