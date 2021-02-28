「偶像失聲」掀波瀾 肖戰發長文道歉：我錯了

肖戰粉絲與網友去年在網路平台屢屢發生言語衝突，引發社會各界強烈聲討。(取材自微博)

肖戰日前在微博 發表長文，以「一些想說的話」為題，反省了自己過去一年裡「偶像失聲」的錯誤，並向所有受影響的人道歉。

羊城晚報報導，肖戰在文中表示，自己過去一度想發聲，但因「心中顧忌很多，生怕一字一句，都會被過度解讀和放大，繼而引發更多風波」。導致到後來，他「想要再挽回，可一切都不再能如我期望那樣發展了」。

報導指出，肖戰稱：「我花了很長時間去消化，後來更是花了很長時間去了解，理解大家的所言所行。慢慢地，我開始理解，大家針對我個人的批評是什麼。 」

他反省：「從我沒有表達出態度的那一刻開始，我就已經錯過了和大家理性溝通的窗口，從一開始，我就錯了。」

肖戰表示，他如今已清楚認識到，過去一年裡公眾批評其「偶像失聲」是正確的，他向所有受到影響和傷害的人正式道歉。

肖戰曾在過去採訪中說過，他不太認同「管理」粉絲的說法。如今他認為，雖然無法用「管理」來定義其與粉絲的關係，但他對粉絲有「正確引導、積極提倡」的義務。

據報導，他向粉絲倡議，不要被「某某的粉絲」的標籤所代表，更不要以此立場進行非理性判斷。他告誡粉絲：「不管處在哪個行業、哪個年齡階段，自己的喜好或行為，都不應該越界、出格，更不能做出違反職業規範、觸犯道德底線的事情。不管在網絡世界還是現實生活中，每一個人都應該為自己的言行負責。」

去年，肖戰粉絲與網友在網絡平台屢屢發生言語衝突。此外，其個別教師粉絲曾利用職務之便，拉學生為肖戰「應援」，引發社會各界強烈聲討。