我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

港媒：83歲老戲骨余慕蓮血癌惡化 呼吸費力進食難

娛樂新聞組／綜合報導
余慕蓮被曝多次進入醫院治療。(取材自微博)
余慕蓮被曝多次進入醫院治療。(取材自微博)

香港娛樂圈有「最醜女星」之稱，以飾演醜婦出名的余慕蓮，去年10月底傳出疑罹血癌，近日，港媒爆料她的身體狀況越來越差，進食困難。余慕蓮好友吳麗珠表示余慕蓮需要再次轉入醫院接受治療，稱：「佢話好辛苦，呼吸麻麻地。」

貓眼娛樂報導，余慕蓮已多次進入醫院治療，去年11月因為肺纖維化進入ICU搶救，還被傳出患上血癌的消息。

據報導，三天前余慕蓮在接聽好友車淑梅的電話時報了平安，因為三、四個月都因為插管沒有說話，所以聲音略有沙啞，她希望自己能盡早出院，在醫生允許的情況下，她還向十多位好友打了電話。

余慕蓮於1940年出生，今年已83歲。余慕蓮早年出演多部經典電視劇，比如「楚留香」、「神鵰俠侶」、「射鵰英雄傳」、「天龍八部」等，被稱為香港第一丑角。她曾在周星馳電影「整人專家」扮演「大傻」成奎安的前妻、富太太，最後還跟周星馳索吻，留給觀眾深刻的印象。

報導指出，余慕蓮一生無兒無女，沒有婚嫁，現在年紀大了都是自己照顧自己，她也請了一些保母，她的好友們有時會來看望她。余慕蓮因孤身一人遇到了許多難題，比如她在街上摔倒了自己站不起來，需要過路人幫忙將她扶起。

即使如此，余慕蓮的心態還是保持的很好，她是這樣對待她的未來的：「晚年即是還有多少年，過得愉快，行得好，吃得好，睡得飽就可以了。」

香港 周星馳 電影

上一則

「蜘蛛人」口風不緊 沒份搶看「黑寡婦」

下一則

黃曉明夜貼4字為Baby慶生 力破婚變傳聞

延伸閱讀

吳孟達病逝／第一個想到的電影片段？網一面倒「這句」

吳孟達病逝／第一個想到的電影片段？網一面倒「這句」
「當一回自己的主角」吳孟達生前願望來不及完成

「當一回自己的主角」吳孟達生前願望來不及完成
吳孟達3句經典電影對白埋洋蔥 網友哭翻

吳孟達3句經典電影對白埋洋蔥 網友哭翻
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

熱門新聞

吳孟達。（取材自微博）

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

2021-02-27 04:33
吳孟達（下）與周星馳是多年拍檔。（取材自豆瓣電影）

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

2021-02-27 05:14
「鐵達尼號」李奧納多狄卡皮歐與凱特溫絲蕾的搭配，風靡不少觀眾。（取材自IMDb）

馬修麥康納曝「鐵達尼」試鏡超好 卻輸給亂來的李奧納多

2021-02-20 23:55
隋棠曝「女兒視角」私密照。圖／截圖自IG

隋棠po「女兒視角」私密照 性感睡姿、下衣失蹤全曝光

2021-02-22 15:22
足球界巨星球員C羅現任女友喬治娜全裸入鏡家鄉西班牙版Instyle雜誌。圖/摘自IG

全裸照下身曲線看光光 C羅女友這身材太猛了吧！

2021-02-21 14:31
吳孟達傳已聽從好友建議，有立遺囑，安排好財產分配。圖／報系資料照片

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

2021-02-27 09:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立