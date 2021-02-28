港媒：83歲老戲骨余慕蓮血癌惡化 呼吸費力進食難

余慕蓮被曝多次進入醫院治療。(取材自微博)

在香港 娛樂圈有「最醜女星」之稱，以飾演醜婦出名的余慕蓮，去年10月底傳出疑罹血癌，近日，港媒爆料她的身體狀況越來越差，進食困難。余慕蓮好友吳麗珠表示余慕蓮需要再次轉入醫院接受治療，稱：「佢話好辛苦，呼吸麻麻地。」

貓眼娛樂報導，余慕蓮已多次進入醫院治療，去年11月因為肺纖維化進入ICU搶救，還被傳出患上血癌的消息。

據報導，三天前余慕蓮在接聽好友車淑梅的電話時報了平安，因為三、四個月都因為插管沒有說話，所以聲音略有沙啞，她希望自己能盡早出院，在醫生允許的情況下，她還向十多位好友打了電話。

余慕蓮於1940年出生，今年已83歲。余慕蓮早年出演多部經典電視劇，比如「楚留香」、「神鵰俠侶」、「射鵰英雄傳」、「天龍八部」等，被稱為香港第一丑角。她曾在周星馳電影 「整人專家」扮演「大傻」成奎安的前妻、富太太，最後還跟周星馳索吻，留給觀眾深刻的印象。

報導指出，余慕蓮一生無兒無女，沒有婚嫁，現在年紀大了都是自己照顧自己，她也請了一些保母，她的好友們有時會來看望她。余慕蓮因孤身一人遇到了許多難題，比如她在街上摔倒了自己站不起來，需要過路人幫忙將她扶起。

即使如此，余慕蓮的心態還是保持的很好，她是這樣對待她的未來的：「晚年即是還有多少年，過得愉快，行得好，吃得好，睡得飽就可以了。」