酒局被煩！那英10年前罵出名 「經典語錄」成手機殼

那英當年一句「最煩裝逼的人」被印上手機殼。（取材自微博）

歌手那英近年擔任節目「中國 好聲音」導師，耿直個性圈粉無數，最近加入「乘風破浪的姐姐2」，也不改快人快語的性格。而在另一檔節目「姐姐解解壓」中，那英首度回應10年前在微博 罵人一事，坦言當時喝多了，飯局上有人讓她煩了，回家路上氣得自己發了條微博。

新浪娛樂報導，那英在節目上表示，當時沒把微博視作具有影響力的工具，「沒想到如今被翻出來」。那英稱自己當年的言論，在當媽後非常怕被孩子看到，但有次女兒看到同學媽媽的手機殼上印著「最煩裝逼的人」這句經典語錄，那英只能強裝鎮定，反問「妳不煩那種人嗎？」幸好獲得了女兒的理解。

此外，那英在「姐姐2」節目中，與張柏芝 的互動頻頻引發關注，最新一集中，那英直言張柏芝在節目中表現不佳主因，是她當媽包袱重，無法盡力表現，一席話讓張柏芝當場落淚。

最新片段中，那英說：「柏芝，我真的是希望妳能夠打開自己，妳那麼努力賺錢，就是為了讓兒子好」，「妳要把真實的自己呈現出來，老百姓才知道，原來張柏芝不是我們想像當中那種人，妳知道嗎？」

那英並讚張柏芝「是一個太了不起的母親」，平時努力撐住自己，不讓自己垮掉，可是上了節目就應該暫時拋下所有，全力以赴。那英又說，有次私下分餅乾給張柏芝吃，張柏芝覺得好吃，下一個動作竟然是打包回去給兒子吃；那英認為她活得太辛苦，已經失去本來的自我。